Đảo chiều phút cuối, VN-Index tăng 10 điểm trước khi nghỉ Tết Bính Ngọ

(VTC News) -

Phiên giao dịch chứng khoán 13/2 là thời điểm được giới đầu tư vô cùng quan tâm vì là phiên cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025.

Mở đầu phiên, tâm lý nhà đầu tư khá ảm đạm và trong trạng thái thăm dò. Trong suốt đợt giao dịch sáng, thị trường khá lình xình với phần lớn thời gian chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản xuống mức thấp không tưởng, chỉ hơn 8.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tới đợt giao dịch chiều, ngay từ giờ mở cửa trở lại, sắc xanh đã nhanh chóng bao phủ bảng giao dịch điện tử, VN-Index lấy được đà tăng khá, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Dòng tiền trở nên mạnh dạn.

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán 13/2, chỉ số VN-Index tăng 10 điểm, tương đương 55% lên 1.824,09 điểm; VN30-Index tăng 2,17 điểm, tương đương 0,11% lên 2.018,64 điểm.

Toàn sàn TP.HCM có 193 mã tăng giá, 68 mã đứng giá và 118 mã giảm giá. Trong nhóm VN30, số lượng blue-chips chốt phiên trong sắc xanh cũng chiếm ưu thế với 19 mã. Chỉ có 4 mã đứng giá và 7 mã giảm giá.

Tính chung cả năm Ất Tỵ 2025, chỉ số VN-Index đã tăng tới 559,04 điểm, tương đương 44,2%. (Ảnh minh họa).

Một số blue-chips giảm giá tiêu biểu có thể kể đến như: FPT (giảm 2,53%), BID (giảm 1,37%), SAB (giảm 0,61%), VRE (giảm 0,5%),…

Trên sàn Hà Nội, sắc xanh cũng làm chủ thị trường. Chốt phiên, HNX-Index dừng ở mức 257,06 điểm sau khi tăng 0,58 điểm, tương đương 0,24%; HNX30-Index tăng 2,65 điểm, tương đương 0,47% lên 563,37 điểm.

Thị trường chứng khoán 13/2 khá giằng co. Toàn sàn TP.HCM ghi nhận chỉ có hơn 603 triệu cổ phiếu, tương đương 19.863 tỷ đồng được giao dịch thành công. Con số này cải thiện mạnh so với hơn 16.000 tỷ đồng hôm qua nhưng vẫn khiêm tốn hơn rất nhiều so với gần đây.

Trước đó, thống kê cho thấy, khối lượng giao dịch bình quân năm 2025 đạt 1,1 tỷ chứng khoán/ngày, tương ứng với giá trị giao dịch bình quân đạt 26.582 tỷ đồng/ngày.

Những dữ liệu này cho thấy càng gần về Tết Nguyên đán 2026, thanh khoản càng cạn kiệt. Đây là trạng thái khá điển hình của thị trường ở sát kỳ nghỉ dài: dòng tiền ngắn hạn tạm thời đứng ngoài, nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn vị thế hơn là mở mới rủi ro.

Điểm đáng chú ý nhất là thanh khoản toàn thị trường chưa đến 20.000 tỷ đồng, thấp hơn khá nhiều so với mức bình quân năm khoảng 26.500 tỷ đồng. Điều này cho thấy lực mua không thực sự lan tỏa rộng, mà tập trung vào một số nhóm vốn hóa lớn hoặc cổ phiếu trụ.

Mức tăng của VN-Index mạnh hơn khá nhiều so với VN30-Index cũng gợi ý rằng động lực không hoàn toàn đến từ rổ bluechip lớn nhất, mà có thể đến từ một số mã vốn hóa lớn ngoài VN30 hoặc nhóm midcap có tỷ trọng đáng kể. Tuy nhiên, mức tăng của VN30 vẫn khá khiêm tốn, cho thấy nhà đầu tư tổ chức chưa thực sự đẩy mạnh vị thế, chủ yếu duy trì trạng thái cân bằng danh mục trước kỳ nghỉ.

Thanh khoản giảm sâu còn phản ánh tâm lý “đóng sổ” của nhà đầu tư sau một năm thị trường biến động mạnh và mặt bằng điểm số đã lên cao. Nhiều tài khoản có xu hướng hạn chế mở vị thế mới, ưu tiên giữ tiền mặt hoặc duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn để tránh rủi ro thông tin trong thời gian nghỉ lễ. Bên bán cũng không quá quyết liệt, khiến cung - cầu cùng co lại, tạo nên trạng thái tăng điểm trong biên độ kiểm soát.