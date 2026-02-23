(VTC News) -

Chốt phiên, VN-Index tăng 36,05 điểm (1,98%), lên mức 1.860,14 điểm; VN30-Index tăng 21,16 điểm (1,05%), lên mức 2.039,8 điểm. Thanh khoản đạt 23.500 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, mua vào hơn 2.939 tỷ đồng và bán ra gần 4.047 tỷ đồng.

Phiên giao dịch hôm nay, sắc xanh chiếm áp đảo trên bảng giao dịch điện tử với 280 mã đi lên, 73 mã giảm đi xuống. Tại rổ VN30, số mã tăng giá nhiều gấp hơn 8 lần với 26 mã đi lên, 3 mã đi xuống.

Cổ phiếu nhà Vin cũng hỗ trợ mạnh cho thị trường khi VIC đóng góp 3,76 điểm, VHM 1,48 điểm. Cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ đà đi lên khi VCB và BID đóng góp lần lượt 3,59 điểm và 3,36 điểm.

Tuy nhiên, FPT là mã lấy đi nhiều điểm nhất, làm giảm 0,63 điểm; tiếp đến là VPL (0,33 điểm), MWG (0,24 điểm)…

VN-Index tăng mạnh trong phiên đầu tiên năm Bính Ngọ. (Ảnh minh hoạ).

Nhóm dầu khí bứt phá đồng loạt, trong khi các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và bất động sản đều giao dịch tích cực trong phiên đầu năm. Cổ phiếu của hai nhà băng quốc doanh là BIDV và Vietcombank dẫn đầu biên độ tăng, lần lượt đạt 4,7% và 3,1%. TPB, SHB, VPB, EIB và LPB lần lượt chia nhau các vị trí xếp sau. Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ.

Bất động sản là nhóm ngành hiếm hoi ghi nhận sự phân hóa. Trong khi các mã vốn hóa nhỏ như CII, HDC, HQX đồng thuận với chỉ số thì KDH, NLG và SCR lại đóng cửa trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, khối ngoại mở màn năm 2026 Âm lịch bằng trạng thái bán ròng mạnh hơn 1.100 tỷ đồng, tạo điểm nhấn trái chiều trong một phiên giao dịch bùng nổ về mặt điểm số. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu tại FPT với giá trị bán ròng lên tới 1.140 tỷ đồng. Theo sau là VCB (-265 tỷ), VPB (-155 tỷ) và MWG (-117 tỷ).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn tìm kiếm cơ hội tại một số cổ phiếu trụ cột. HPG được mua ròng 329 tỷ đồng - mức cao nhất thị trường trong phiên. VHM cũng ghi nhận giá trị mua ròng trên trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý, 17 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất đều tăng giá trong phiên, trong đó SHB dẫn đầu thanh khoản với 53,6 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tăng 2,3%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 4,77 điểm (1,86%), đạt 261,83 điểm; HNX30-Index dừng tại mức 577,22 điểm, tăng 13,85 điểm (2,46%). Giá trị giao dịch toàn sàn đạt 1.400 tỷ đồng.