Vịnh Tiên thiết lập chuẩn mực 'Quận Nhất' mới của TP.HCM

(VTC News) -

“Quận Nhất mới”: Nơi chất lượng sống thay thế mật độ bê tông

Theo Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), xu hướng quy hoạch toàn cầu đang ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình đô thị nén đơn cực sang đa cực. Giờ đây, mạng lưới không gian công cộng an toàn, hạ tầng xanh và phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) mới là thước đo cốt lõi cho một đô thị đáng sống.

Quận 1 lịch sử của TP.HCM nắm giữ vị thế trái tim kinh tế sôi động, song mô hình phát triển lâu đời này đang phải đối mặt với bài toán quá tải trong quỹ đất hữu hạn.

Vịnh Tiên mở rộng khái niệm trung tâm từ nơi tập trung công trình thành nơi hội tụ đồng thời giao thương, trải nghiệm và thiên nhiên.

Trong khi đó, tại cửa ngõ biển phía Nam, khu Vịnh Tiên quy mô 1.067ha thuộc siêu đô thị Vinhomes Green Paradise lại được quy hoạch theo logic hoàn toàn mới với mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%. Thiên nhiên được đưa vào cấu trúc phát triển ngay từ vạch xuất phát.

Với địa thế độc bản, Vịnh Tiên sở hữu ba tầng cảnh quan nguyên bản: kế cận 75.000ha rừng ngập mặn Cần Giờ thuộc Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới UNESCO, hướng ra biển Đông khoáng đạt và ôm trọn biển hồ nước mặn tự nhiên Paradise Lagoon rộng 800ha. Quy mô mặt nước và cây xanh khổng lồ này là nền tảng hình thành chuẩn mực sống sinh thái ESG++ chuẩn quốc tế.

Cấu trúc ấy biến nghỉ dưỡng thành một phần của lịch trình thường nhật. Cư dân có thể khởi đầu ngày mới bằng đường dạo bộ trên cát trắng, đạp xe dưới tán cây, tham gia thể thao mặt nước rồi trở lại nhịp làm việc mà không phải tốn thời gian di chuyển xa.

Sáng thư thái bên biển hồ, chiều thảnh thơi đón con tại trường học quốc tế, tối thưởng thức nghệ thuật hoặc dùng bữa bên bến du thuyền Landmark Harbour, tất cả đều diễn ra ngay trong cùng một không gian sống. Với tầng lớp thành đạt, tối ưu hóa thời gian để tái tạo năng lượng mỗi ngày chính là chuẩn sống xa xỉ mới.

Điều trung tâm cũ khó tạo thêm không chỉ là diện tích cây xanh, mặt nước, mà là khả năng đưa vận động và nghỉ dưỡng vào từng ngày sống.

Mật độ trải nghiệm cùng hạ tầng siêu tốc tạo sức sống cho trung tâm mới

Một trung tâm đích thực chỉ có sức sống lâu bền khi tạo ra nhiều động lực để con người bước ra khỏi nhà. Nếu Quận 1 cũ hiện thực hóa điều đó bằng công sở, di sản và thương mại truyền thống, thì Vịnh Tiên bổ sung mật độ trải nghiệm quy mô điểm đến quốc tế.

Trọng điểm giải trí là quần thể VinWonders Cần Giờ 122ha với gần 200 trò chơi, thế giới safari bán hoang dã và “kỳ quan mùa đông” với ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68 m. Hạt nhân văn hóa - sự kiện là tổ hợp Nhà hát & Trung tâm Hội nghị Sóng Xanh 7ha, quy tụ nhà hát 5.000 chỗ, trung tâm MICE 10.000 khách và quảng trường lễ hội ngoài trời 60.000 người.

Cộng hưởng cùng bộ đôi sân golf 36 hố, khu Outlet, Vincom Mega Mall và chuỗi hơn 30 khách sạn 5-6 sao quốc tế, Vịnh Tiên kích hoạt một nền kinh tế trải nghiệm vận hành xuyên suốt 24/7.

Với cư dân, cấu trúc ấy tạo nên đời sống giàu lựa chọn: trẻ nhỏ có không gian khám phá; người trẻ có thể thao, lễ hội; doanh nhân có golf, MICE và nơi tiếp đối tác; người lớn tuổi có đường dạo, mặt nước, chăm sóc sức khỏe. Nhiều thế hệ sống gần nhau mà không phải dùng chung một nhịp.

Mật độ trải nghiệm duy trì sức sống sau giờ làm việc, tạo nơi gặp gỡ cho cư dân, du khách và giới kinh doanh.

Nền tảng để Vịnh Tiên vận hành như một trung tâm mới chính là mạng lưới hạ tầng siêu kết nối, đa phương thức. Tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h Bến Thành - Cần Giờ rút ngắn thời gian di chuyển từ lõi trung tâm cũ về siêu đô thị chỉ còn khoảng 13 phút. Đi cùng với đó là cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tuyến vượt biển kết nối Vũng Tàu trong 10 phút.

Nếu Quận 1 cũ lớn lên cùng thời đại giao thương bến sông, thì Vịnh Tiên xuất hiện khi TP.HCM bước vào kỷ nguyên kinh tế biển. Danh xưng “Quận Nhất mới” vì thế là sự định hình cho một trung tâm thế hệ mới: đủ sôi động để tạo cơ hội giao thương, đủ kết nối để hội tụ dòng người, và đủ gần thiên nhiên để nuôi dưỡng, phục hồi con người mỗi ngày.