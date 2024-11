Vĩnh Phúc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã từ 1/1/2025

(VTC News) -

Ngày 14/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025.

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện sáp nhập, sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã thành 13 đơn vị hành chính cấp xã mới. Cụ thể, từ ngày 1/1/2025 các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Phúc được sắp xếp như sau:

Thành phố Phúc Yên

Thành lập phường Hai Bà Trưng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 0,90 km2, quy mô dân số 12.264 người của phường Trưng Trắc và toàn bộ diện tích tự nhiên 1,80 km2, quy mô dân số 8.892 người của phường Trưng Nhị. Sau khi thành lập, phường Hai Bà Trưng có diện tích tự nhiên 2,70 km2 và quy mô dân số 21.156 người.

Sau khi sắp xếp, thành phố Phúc Yên có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 2 xã.

Huyện Vĩnh Tường

Thành lập xã Sao Đại Việt trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 2,80 km2, quy mô dân số 5.054 người của xã Việt Xuân; toàn bộ diện tích tự nhiên 2,60 km2, quy mô dân số 4.054 người của xã Bồ Sao và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,90 km2, quy mô dân số 6.300 người của xã Cao Đại. Sau khi thành lập, xã Sao Đại Việt có diện tích tự nhiên 11,30 km2 và quy mô dân số 15.408 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,00 km2, quy mô dân số 7.932 người của xã Tân Tiến vào xã Đại Đồng. Sau khi nhập, xã Đại Đồng có diện tích tự nhiên 8,20 km2 và quy mô dân số 19.826 người.

Từ 1/1/2025, tỉnh Vĩnh Phúc có 88 xã, 15 phường và 18 thị trấn.

Thành lập xã An Nhân trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 2,90 km2, quy mô dân số 6.272 người của xã Lý Nhân và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,40 km2, quy mô dân số 10.820 người của xã An Tường. Sau khi thành lập, xã An Nhân có diện tích tự nhiên 8,30 km2 và quy mô dân số 17.092 người.

Thành lập xã Lương Điền trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,30 km2, quy mô dân số 6.652 người của xã Vân Xuân và toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,60 km2, quy mô dân số 15.783 người của xã Bình Dương. Sau khi thành lập, xã Lương Điền có diện tích tự nhiên 10,90 km2 và quy mô dân số 22.435 người.

Thành lập xã Vĩnh Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,70 km2, quy mô dân số 5.352 người của xã Vĩnh Ninh và toàn bộ diện tích tự nhiên 6,40 km2, quy mô dân số 6.431 người của xã Phú Đa. Sau khi thành lập, xã Vĩnh Phú có diện tích tự nhiên 11,10 km2 và quy mô dân số 11.783 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,30 km2, quy mô dân số 6.455 người của xã Vĩnh Sơn vào thị trấn Thổ Tang. Sau khi nhập, thị trấn Thổ Tang có diện tích tự nhiên 8,60 km2 và quy mô dân số 24.989 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,20 km2, quy mô dân số 4.509 người của xã Tam Phúc vào thị trấn Vĩnh Tường. Sau khi nhập, thị trấn Vĩnh Tường có diện tích tự nhiên 6,50 km2 và quy mô dân số 12.289 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Vĩnh Tường có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 3 thị trấn.

Huyện Sông Lô

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,70 km2, quy mô dân số 4.203 người của xã Nhạo Sơn và toàn bộ diện tích tự nhiên 5 km2, quy mô dân số 4.920 người của xã Như Thụy vào thị trấn Tam Sơn. Sau khi nhập, thị trấn Tam Sơn có diện tích tự nhiên 12,40 km2 và quy mô dân số 13.613 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 6,30 km2, quy mô dân số 3.519 người của xã Bạch Lưu vào xã Hải Lựu. Sau khi nhập, xã Hải Lựu có diện tích tự nhiên 16,50 km2 và quy mô dân số 11.303 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Sông Lô có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Yên Lạc

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,20 km2, quy mô dân số 4.707 người của xã Hồng Phương vào xã Hồng Châu. Sau khi nhập, xã Hồng Châu có diện tích tự nhiên 8,40 km2 và quy mô dân số 13.630 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Yên Lạc có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 2 thị trấn.

Huyện Lập Thạch

Thành lập xã Tây Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,40 km2, quy mô dân số 5.223 người của xã Đình Chu và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,70 km2, quy mô dân số 9.534 người của xã Triệu Đề. Sau khi thành lập, xã Tây Sơn có diện tích tự nhiên 10,10 km2 và quy mô dân số 14.757 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Lập Thạch có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn.

Huyện Tam Dương

Thành lập xã Hội Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,00 km2, quy mô dân số 6.914 người của xã Vân Hội và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,40 km2, quy mô dân số 8.566 người của xã Hợp Thịnh. Sau khi thành lập, xã Hội Thịnh có diện tích tự nhiên 8,40 km2 và quy mô dân số 15.480 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Tam Dương có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 2 thị trấn.

Như vậy, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 2 thành phố; 121 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã, 15 phường và 18 thị trấn.