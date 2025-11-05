Vietlott 5/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 5/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 5/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 5/11 - Xổ số Mega 6/45 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 5/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 2/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/11/2025

- Vietlott 31/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/10/2025

- Vietlott 29/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/10/2025

- Vietlott 26/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 tổ chức quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và cập nhật kết quả nhanh chóng.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website chính thức, ứng dụng di động hoặc tại các điểm bán vé để người chơi nắm thông tin kịp thời.

- Với hệ thống quay số tự động hiện đại cùng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ, mỗi kỳ quay của Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tin cậy, mang đến sự yên tâm cho mọi người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để đủ điều kiện nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý các quy định sau:

- Vé trúng hợp lệ: Chỉ chấp nhận những vé do Vietlott phát hành chính thức, có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút, nếu mua sau thời điểm này, hệ thống sẽ tự động chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục nhận thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận tiền ngay tại đại lý hoặc điểm bán Vietlott, giúp việc lĩnh thưởng trở nên nhanh gọn và thuận tiện hơn.

- Với các giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để nhận thưởng. Tại đây, toàn bộ quy trình sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn bảo mật cao nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người trúng giải.

- Vietlott luôn thanh toán minh bạch, đúng quy định và đúng hạn, mang đến sự yên tâm và tin tưởng tuyệt đối cho tất cả người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong đối tượng bị pháp luật cấm tham gia.

- Tất cả giải thưởng đều được chi trả bằng tiền Việt Nam (VND), thực hiện đúng các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

- Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi hợp pháp khi trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 5/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.