Vietlott 4/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 4/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 4/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 4/11 - Xổ số Power 6/55 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/11/2025 - Vietlott Power 6/55 4/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 1/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 1/11/2025

Vietlott 1/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 1/11/2025

- Vietlott 30/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/10/2025

Vietlott 30/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/10/2025

- Vietlott 28/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/10/2025

Vietlott 28/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/10/2025

- Vietlott 25/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/10/2025

Vietlott 25/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/10/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, được nhiều người yêu thích nhờ luật chơi dễ hiểu và giải Jackpot có thể đạt đến hàng chục tỷ đồng, mang lại cơ hội đổi đời cho người tham gia.

- Chương trình quay số mở thưởng Power 6/55 được tổ chức vào 18h00 thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, với quy trình minh bạch, giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng để đảm bảo công bằng và chính xác tuyệt đối.

- Trong trường hợp lịch quay số có thay đổi, Vietlott sẽ thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và các điểm bán hàng ủy quyền, giúp người chơi luôn cập nhật thông tin đầy đủ và nhanh chóng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người tham gia Power 6/55 cần lưu ý, thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết khiếu nại.

- Vé hợp lệ phải nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đảm bảo đúng hình dạng ban đầu. Người trúng có thể nhận thưởng tại đại lý ủy quyền hoặc điểm bán Vietlott trên toàn quốc.

- Để đối chiếu kết quả chính xác, nên chờ khoảng 1 giờ sau khi quay số kết thúc rồi mới tiến hành kiểm tra vé và thực hiện thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi xác minh vé trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ tiến hành trao giải trong vòng 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng.

- Trường hợp xảy ra khiếu nại, tranh chấp hay nghi ngờ gian lận, quá trình chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, đảm bảo minh bạch và quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Dành cho vé trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2: Dành cho vé trúng 5 số chính + 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được tích lũy như Jackpot 1.

- Các giải phụ: Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

Mỗi vé có giá 10.000 đồng. Trong trường hợp trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải có giá trị cao nhất. Nếu nhiều người trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 4/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.