Vietlott 7/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 7/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 7/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 7/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 7/2 - Xổ số Power 6/55 7/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/2/2026 - Vietlott Power 6/55 7/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu, linh hoạt cùng cơ chế Jackpot tích lũy giá trị lớn, tạo sức hút mạnh mẽ.

- Các kỳ quay số được tổ chức định kỳ vào 18h00 mỗi thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, bảo đảm tính minh bạch với quy trình quay thưởng công khai và giám sát chặt chẽ.

- Trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi cập nhật kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

- Khi làm thủ tục lĩnh thưởng, người chơi cần xuất trình vé còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để kiểm tra và chi trả.

- Để bảo đảm việc đối chiếu chính xác, người trúng thưởng nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới tiến hành dò vé và thực hiện các thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện hoặc điểm bán vé được ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian không quá 5 ngày làm việc.

- Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh bổ sung liên quan đến vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức, nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trúng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa tìm được người trúng thưởng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy khi chưa có vé trúng.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải thưởng khác như: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giá bán mỗi vé là 10.000 đồng. Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 7/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.