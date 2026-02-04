Vietlott 4/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 4/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 4/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 4/2 - Xổ số Mega 6/45 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 4/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 1/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/2/2026

Vietlott 1/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/2/2026

- Vietlott 30/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 30/1/2026

Vietlott 30/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 30/1/2026

- Vietlott 28/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/1/2026

Vietlott 28/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/1/2026

- Vietlott 25/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 25/1/2026

Vietlott 25/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 25/1/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, được quay thưởng định kỳ vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo thuận lợi cho người chơi theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, dưới sự giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo kết quả công khai, minh bạch và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để quá trình lĩnh thưởng Mega 6/45 diễn ra thuận lợi, người chơi cần nắm rõ và tuân thủ các quy định do Vietlott ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

- Vé trúng thưởng phải là vé do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; đồng thời bộ số trên vé phải trùng với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi vé chỉ có giá trị tham gia một kỳ quay khi được mua trước thời điểm quay số tối thiểu 15 phút. Vé mua sau mốc này sẽ tự động được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời gian nhận thưởng tối đa là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, vé sẽ không còn hiệu lực và không được giải quyết chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người trúng có thể nhận tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott ủy quyền, thủ tục nhanh gọn, giải quyết thuận tiện.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi phải đến trực tiếp trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục, đảm bảo an toàn và minh bạch.

- Hình thức chi trả: Vietlott thanh toán đầy đủ, đúng quy định và thời hạn, giúp người trúng giải nhận thưởng thuận tiện và yên tâm.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc diện bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia xổ số.

- Hình thức chi trả: Vietlott thanh toán bằng tiền Việt Nam; người trúng giải có trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Mua vé online: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác minh và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 4/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.