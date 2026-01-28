Vietlott 28/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 28/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 28/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 28/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 28/1 - Xổ số Mega 6/45 28/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 28/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott được tổ chức quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi lịch mở thưởng.

- Trong trường hợp lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ công bố thông tin trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả minh bạch, công bằng và chính xác tuyệt đối.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Khi thực hiện thủ tục lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần nắm rõ một số quy định quan trọng để đảm bảo quyền lợi của mình.

- Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Các con số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay thưởng của kỳ tương ứng.

- Vé chỉ được tính cho kỳ quay nếu được mua trước thời điểm quay số ít nhất 15 phút. Những vé mua sau thời gian này sẽ tự động được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người trúng có thể nhận thưởng ngay tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền. Thủ tục nhanh gọn, thuận tiện và dễ thực hiện.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi phải trực tiếp đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng. Điều này đảm bảo an toàn, bảo mật và minh bạch cho giải thưởng lớn.

- Hình thức thanh toán: Vietlott thực hiện chi trả đầy đủ, công khai và đúng hạn, giúp người trúng giải yên tâm nhận thưởng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia xổ số.

- Hình thức trả thưởng: Vietlott chi trả giải thưởng bằng tiền Việt Nam. Người trúng cần thực hiện khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé trên website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác nhận vé và nhận thưởng được nhanh chóng, thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 28/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.