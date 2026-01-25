Vietlott 25/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 25/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 25/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 25/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 25/1 - Xổ số Mega 6/45 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 25/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 25/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 23/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 23/1/2026

Vietlott 23/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 23/1/2026

- Vietlott 21/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/1/2026

Vietlott 21/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/1/2026

- Vietlott 18/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 18/1/2026

Vietlott 18/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 18/1/2026

- Vietlott 16/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/1/2026

Vietlott 16/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/1/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott được quay thưởng vào lúc 18h00 mỗi tuần vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng ghi nhớ và theo dõi kết quả.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động, có sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác của kết quả.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi làm thủ tục nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

- Vé trúng hợp lệ: Vé phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Thời gian mua vé: Vé chỉ được tính cho kỳ quay nếu mua trước giờ quay tối thiểu 15 phút. Những vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải cần làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người trúng có thể đến các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền để đổi vé và nhận tiền ngay, thủ tục đơn giản, xử lý nhanh chóng.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi cần trực tiếp đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng theo quy định, đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin.

- Phương thức chi trả: Vietlott cam kết thanh toán giải thưởng công khai, minh bạch và đúng thời gian, mang lại sự an tâm cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị hạn chế hoặc cấm tham gia xổ số theo quy định pháp luật.

- Phương thức trả thưởng: Vietlott chi trả giải thưởng bằng tiền Việt Nam. Người trúng thưởng cần thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé thông qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để quá trình xác nhận vé và nhận thưởng được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 25/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.