Vietlott 30/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 30/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 30/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 30/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 30/8 - Xổ số Power 6/55 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/8/2025 - Vietlott Power 6/55 30/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 28/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/8/2025

- Vietlott 26/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/8/2025

- Vietlott 23/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/8/2025

- Vietlott 21/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/8/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, nổi bật với cách chơi đơn giản cùng giải Jackpot có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay số được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, đảm bảo công khai và minh bạch với sự giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ cập nhật ngay trên website chính thức, ứng dụng di động và tại các đại lý để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé số Power 6/55 có hiệu lực nhận thưởng trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được chi trả.

- Khi đến nhận giải, người chơi phải mang theo vé gốc còn nguyên vẹn, không rách, nhòe mực, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa, tại các điểm bán hay đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo chính xác, người chơi nên chờ khoảng 1 giờ sau khi Vietlott thông báo kết quả chính thức rồi mới tiến hành kiểm tra vé và làm thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ nhận thưởng được xác nhận hợp lệ, người trúng Power 6/55 sẽ được Vietlott hoặc đại lý ủy quyền chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu vé hoặc dấu hiệu gian lận, quá trình trả thưởng sẽ tạm ngưng cho đến khi cơ quan chức năng kiểm tra và xác minh để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để giành giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần chọn đúng 6 con số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng. Giải này khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng.

Giải Jackpot 2 được trao cho vé trùng 5 số cộng với 1 số đặc biệt. Giá trị khởi điểm từ 3 tỷ đồng và cũng tích lũy dần nếu chưa có người nhận.

Ngoài ra, Power 6/55 còn có nhiều giải phụ hấp dẫn:

- Trúng 5 số: Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng

- Trúng 4 số: Giải Nhì trị giá 500.000 đồng

- Trúng 3 số: Giải Ba trị giá 50.000 đồng

Mỗi bộ số dự thưởng có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất. Trong trường hợp nhiều vé cùng trúng Jackpot, tổng giá trị giải sẽ chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 30/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.