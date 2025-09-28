Vietlott 28/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 28/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 28/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 28/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 28/9 - Xổ số Mega 6/45 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 28/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi.

– Nếu có sự thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc hệ thống đại lý được ủy quyền.

– Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm soát chặt chẽ, Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, công bằng và công khai, mang lại sự tin tưởng cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé Mega 6/45 hợp lệ phải do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả quay thưởng.

– Người chơi cần hoàn tất việc mua vé trước thời điểm quay số 15 phút, các vé mua sau sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

– Khi trúng thưởng, khách hàng phải làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày có kết quả, quá hạn này vé sẽ mất hiệu lực.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được chi trả trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán do Vietlott ủy quyền.

– Với những giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng và xác minh thông tin.

– Vietlott luôn thực hiện trả thưởng theo đúng quy định, công khai, minh bạch và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật cấm.

– Toàn bộ giải thưởng được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng (VND) theo đúng quy định hiện hành.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cũng như thuận tiện trong quá trình hỗ trợ.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 28/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.