Vietlott 24/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 24/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 24/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 24/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 24/9 - Xổ số Mega 6/45 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 24/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi.

– Nếu có sự điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website chính thức, ứng dụng hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền.

– Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến cùng quy trình giám sát chặt chẽ, Mega 6/45 luôn đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng, mang lại sự tin tưởng cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé Mega 6/45 chỉ được coi là hợp lệ khi do Vietlott phát hành và dãy số in trên vé trùng khớp với kết quả quay số.

– Người chơi cần hoàn tất mua vé trước thời điểm quay 15 phút, mọi vé mua sau đó sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

– Nếu may mắn trúng thưởng, bạn phải làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá hạn vé sẽ mất giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được chi trả tại những điểm bán hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền.

– Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục và xác minh thông tin.

– Vietlott đảm bảo quy trình trả thưởng minh bạch, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 cần từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật cấm tham gia trò chơi có thưởng.

– Mọi khoản tiền trúng thưởng đều được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND), tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện cho việc hỗ trợ nếu có sự cố.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 24/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.