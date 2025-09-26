Vietlott 26/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 26/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 26/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 26/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 26/9 - Xổ số Mega 6/45 26/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 26/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 24/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/9/2025

Vietlott 24/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/9/2025

- Vietlott 21/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/9/2025

Vietlott 21/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/9/2025

- Vietlott 19/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/9/2025

Vietlott 19/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/9/2025

- Vietlott 17/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/9/2025

Vietlott 17/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/9/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 tổ chức quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, thuận tiện cho người chơi theo dõi.

– Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo tối thiểu 5 ngày trước đó qua website, ứng dụng chính thức hoặc hệ thống đại lý ủy quyền.

– Với công nghệ hiện đại và quy trình giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, công khai và công bằng, tạo sự an tâm cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé số Mega 6/45 hợp lệ phải do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả mở thưởng.

– Người tham gia cần hoàn tất giao dịch mua vé trước giờ quay 15 phút, các vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Khi trúng giải, người chơi phải tiến hành nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời hạn này vé sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Những giải Mega 6/45 trị giá dưới 10 tỷ đồng sẽ được thanh toán tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

– Đối với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng thưởng phải đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh của Vietlott để hoàn tất thủ tục và xác nhận thông tin.

– Vietlott cam kết chi trả đúng quy định, minh bạch và luôn đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Để tham gia Mega 6/45, người chơi phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không nằm trong nhóm bị pháp luật cấm tham gia.

– Tất cả các giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam đồng (VND), tuân thủ theo quy định pháp luật.

– Nếu mua vé qua ứng dụng hoặc website Vietlott, người chơi cần khai báo chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện khi cần hỗ trợ.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 26/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.