Vietlott 27/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 27/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 27/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 27/9 - Xổ số Power 6/55 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/9/2025 - Vietlott Power 6/55 27/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút người chơi nhờ cách chơi dễ hiểu cùng giá trị Jackpot có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng diễn ra vào lúc 18h00 tối Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, được thực hiện công khai và có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch.

- Trong trường hợp có sự điều chỉnh lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm trên trang web chính thức, ứng dụng và tại các điểm bán để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người may mắn trúng thưởng Power 6/55 cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày tính từ ngày công bố kết quả, quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

- Khi lĩnh thưởng, phải xuất trình vé số gốc còn nguyên hình dạng, không rách nát, chắp vá hay tẩy xóa, và việc đổi thưởng chỉ thực hiện tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền.

- Để đảm bảo chính xác, người chơi nên chờ khoảng 1 giờ sau khi có kết quả chính thức rồi mới đối chiếu vé và tiến hành các bước nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ lĩnh thưởng được kiểm tra và xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện chi trả trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Trường hợp có dấu hiệu gian lận hoặc phát sinh khiếu nại, quá trình chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ tiến hành trở lại khi có quyết định cuối cùng từ cơ quan chức năng, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 thuộc về người chơi trúng trọn bộ 6 số, giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ được tích lũy liên tục cho đến khi có người may mắn nhận giải.

- Jackpot 2 dành cho vé có 5 số chính xác kèm theo 1 số đặc biệt, bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn nếu chưa có người trúng.

- Ngoài hai giải lớn, còn có các giải phụ: 5 số đúng trúng 40 triệu đồng, 4 số đúng được 500.000 đồng và 3 số đúng nhận 50.000 đồng.

- Giá vé là 10.000 đồng/lần chơi. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, chỉ được nhận giải cao nhất; còn trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, giá trị giải thưởng sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 27/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.