Vietlott 22/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 22/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 22/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 22/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 22/1 - Xổ số Power 6/55 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/1/2026 - Vietlott Power 6/55 22/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

- Vietlott 20/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/1/2026

- Vietlott 17/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 17/1/2026

- Vietlott 15/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 15/1/2026

- Vietlott 13/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/1/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu cùng giải Jackpot tích lũy có giá trị rất lớn, thường lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Thời gian quay số Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy mỗi tuần, với quy trình quay thưởng công khai, minh bạch và luôn có sự giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu lịch quay có sự điều chỉnh, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé, giúp người chơi dễ dàng cập nhật thông tin kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được chấp nhận chi trả trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

- Khi thực hiện thủ tục lĩnh giải, người chơi cần giữ vé số trong tình trạng nguyên vẹn, không rách nát hay có dấu hiệu chỉnh sửa, đồng thời đến các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để nhận thưởng theo quy định.

- Nhằm hạn chế nhầm lẫn, người trúng giải nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới tiến hành dò số và làm thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể đến trực tiếp trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện tại khu vực hoặc những điểm bán vé được ủy quyền trên toàn quốc để thực hiện thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé số được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, Vietlott sẽ tiến hành chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc cần bổ sung thời gian xác minh thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ tiến hành sau khi hoàn tất quá trình xác minh, nhằm đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trùng đủ 6 số, với mức khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng dần qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng giải.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, có giá trị ban đầu tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn khi chưa có vé trúng thưởng.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có hệ thống giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Trường hợp một vé cùng lúc đáp ứng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia theo đúng quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 22/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.