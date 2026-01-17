Vietlott 17/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 17/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 17/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 17/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 17/1 - Xổ số Power 6/55 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/1/2026 - Vietlott Power 6/55 17/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút đông đảo người tham gia nhờ luật chơi dễ hiểu và giải Jackpot tích lũy giá trị cao, có thể tăng lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay thưởng Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 mỗi Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với toàn bộ quá trình quay số diễn ra minh bạch, công khai và có sự giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có bất kỳ điều chỉnh nào về lịch quay, Vietlott sẽ sớm cập nhật thông tin trên các kênh chính thức như website, ứng dụng và tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời nắm bắt.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 chỉ được chấp nhận trả thưởng trong vòng 60 ngày tính từ ngày có kết quả quay; nếu quá hạn quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Khi đi nhận giải, người chơi cần giữ vé số nguyên trạng, không rách nát, không chỉnh sửa và đến các đại lý hoặc điểm giao dịch Vietlott được ủy quyền để làm thủ tục theo quy định.

- Để đảm bảo thông tin chính xác, người trúng thưởng nên chờ khoảng 60 phút sau thời điểm quay số kết thúc trước khi đối chiếu kết quả và thực hiện nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người may mắn trúng giải Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, các chi nhánh khu vực hoặc những điểm bán vé được ủy quyền trên toàn quốc để thực hiện thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé trúng được thẩm định hợp lệ, Vietlott sẽ chi trả tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian xử lý không quá 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp xuất hiện khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh thêm thông tin liên quan đến vé trúng, Vietlott có quyền tạm hoãn việc chi trả. Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi quá trình xác minh hoàn tất, nhằm đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trùng khớp đủ 6 số, với giá trị ban đầu từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức thưởng tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng có cơ chế tích lũy khi chưa xác định được vé may mắn.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các hạng giải phụ gồm 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có mệnh giá 10.000 đồng; nếu một vé đồng thời đủ điều kiện trúng nhiều giải, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất, còn trường hợp nhiều vé cùng trúng Jackpot thì giá trị giải thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 17/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.