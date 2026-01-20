Vietlott 20/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 20/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 20/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 20/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 20/1 - Xổ số Power 6/55 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/1/2026 - Vietlott Power 6/55 20/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 17/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 17/1/2026

- Vietlott 15/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 15/1/2026

- Vietlott 13/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/1/2026

- Vietlott 10/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 10/1/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người ưa chuộng nhờ cách chơi đơn giản và giải Jackpot cộng dồn hấp dẫn, có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số Power 6/55 diễn ra vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, đảm bảo tính công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình quay thưởng.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi chủ động theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số, quá thời gian này vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Khi đến nhận giải, người chơi cần bảo quản vé còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa và thực hiện thủ tục lĩnh thưởng tại các đại lý hoặc điểm giao dịch Vietlott được ủy quyền.

- Để tránh sai sót, người trúng thưởng nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới tiến hành dò kết quả và làm thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể trực tiếp đến trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện khu vực hoặc điểm bán vé được ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục lĩnh giải. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, Vietlott sẽ tiến hành chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian xác minh thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, việc thanh toán sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện sau khi có kết quả xác minh cuối cùng, nhằm đảm bảo tính công khai và quyền lợi cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho vé trúng đúng 6 số, với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn nếu chưa có người trúng trong các kỳ quay tiếp theo.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy qua các kỳ nếu chưa có vé may mắn.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải phụ gồm 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có mệnh giá 10.000 đồng; nếu một vé đủ điều kiện trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất, còn trường hợp nhiều vé trúng Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 20/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.