Vietlott 16/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 16/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 16/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 16/1 - Xổ số Mega 6/45 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 16/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 của Vietlott được quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi và tra cứu kết quả.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước ít nhất 05 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Quá trình quay số Mega 6/45 sử dụng hệ thống máy quay tự động hiện đại, được giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và độ chính xác tuyệt đối cho từng kỳ mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi tiến hành nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần chú ý các điểm quan trọng sau:

- Vé trúng thưởng hợp lệ: Vé phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách nát, không chỉnh sửa và có bộ số trùng với kết quả quay của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Thời gian mua vé: Chỉ các vé được mua trước giờ quay số ít nhất 15 phút mới được tham gia kỳ quay đó; những vé mua muộn hơn sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận giải: Người trúng thưởng cần làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng giải có thể nhận tiền tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, giúp thủ tục nhanh gọn và tiết kiệm thời gian.

- Trường hợp giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Vietlott để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

- Vietlott thực hiện chi trả giải thưởng đúng quy định, công khai và đúng thời hạn, mang lại sự yên tâm và tin cậy cho người chơi khi lĩnh thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện dự thưởng: Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xổ số.

- Hình thức trả thưởng: Tiền trúng thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam. Người nhận giải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập theo đúng quy định của pháp luật.

- Mua vé online: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để phục vụ công tác xác thực và chi trả giải thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 16/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.