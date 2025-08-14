Vietlott 15/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 15/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 15/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 15/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 15/8 - Xổ số Mega 6/45 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 15/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 13/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 13/8/2025

Vietlott 13/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 13/8/2025

- Vietlott 10/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/8/2025

Vietlott 10/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/8/2025

- Vietlott 8/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/8/2025

Vietlott 8/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/8/2025

- Vietlott 6/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/8/2025

Vietlott 6/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Mega 6/45 của Vietlott được quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ theo dõi và tham gia đều đặn.

– Nếu có sự thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng chính thức hoặc tại các đại lý trên toàn quốc.

– Nhờ lịch quay ổn định, quy trình minh bạch và áp dụng công nghệ hiện đại, Mega 6/45 mang đến trải nghiệm chơi an toàn, tiện lợi và phù hợp với nhịp sống bận rộn của người dùng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé Mega 6/45 hợp lệ là vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay số của kỳ tương ứng.

– Người chơi phải hoàn tất việc mua vé ít nhất 15 phút trước giờ quay; các vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

– Vé trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn, vé sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Người trúng Mega 6/45 với giải thưởng dưới 10 tỷ đồng có thể nhận tiền nhanh chóng tại các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott.

– Đối với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi phải đến văn phòng hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo quy định.

– Vietlott cam kết thực hiện trao thưởng minh bạch, đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ tối đa quyền lợi của người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm bị cấm theo quy định pháp luật về trò chơi có thưởng.

– Vietlott chỉ thanh toán giải thưởng bằng đồng Việt Nam (VND) và không chấp nhận ngoại tệ, nhằm tuân thủ đúng quy định hiện hành.

– Khi mua vé online qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền nhận thưởng và nhận hỗ trợ kịp thời khi cần.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 15/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.