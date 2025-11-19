Vietlott 19/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 19/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 19/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 19/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 19/110 - Xổ số Mega 6/45 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 19/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 16/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/11/2025

- Vietlott 14/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/11/2025

- Vietlott 12/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/11/2025

- Vietlott 9/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 9/11/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 được mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả đúng khung giờ cố định.

- Nếu có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ cập nhật thông báo tối thiểu 5 ngày trước đó trên website, ứng dụng và tại các điểm bán hàng để người chơi chủ động nắm bắt.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 đều được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động và giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo sự minh bạch, công bằng và chính xác cho toàn bộ người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần chú ý các yêu cầu sau:

- Vé hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và có bộ số trùng với kết quả quay thưởng mới đủ điều kiện nhận giải.

- Mua vé đúng thời điểm: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay; vé mua sau sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Nhận thưởng đúng hạn: Người trúng giải phải đến nhận trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Những giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể được nhận trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, tiện lợi và nhanh chóng.

- Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận giải, đảm bảo an toàn và bảo mật.

- Vietlott luôn chi trả giải thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, giúp người chơi yên tâm khi tham gia.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Vietlott Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm dự thưởng.

- Toàn bộ giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam (VND) và tuân thủ đúng các quy định tài chính hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần điền thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện cho việc xác minh, nhận thưởng khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 19/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.