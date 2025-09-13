Vietlott 13/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 13/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 13/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 13/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 13/9 - Xổ số Power 6/55 13/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/9/2025 - Vietlott Power 6/55 13/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 11/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/9/2025

- Vietlott 9/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/9/2025

- Vietlott 6/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/9/2025

- Vietlott 4/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/9/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn của Vietlott, được ưa chuộng nhờ luật chơi đơn giản và cơ hội trúng giải Jackpot lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng diễn ra vào 18h00 tối Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, với quy trình minh bạch, công khai và luôn có sự giám sát chặt chẽ.

- Trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ cập nhật thông tin nhanh chóng trên website, ứng dụng cũng như tại các điểm bán để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 cần đến nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Khi làm thủ tục lĩnh giải, người chơi phải xuất trình vé gốc còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa, tại các đại lý hoặc điểm bán do Vietlott chỉ định.

- Để đảm bảo tính chính xác, bạn nên chờ khoảng 60 phút sau khi có kết quả chính thức rồi mới dò vé và tiến hành các bước nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

- Trong trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu vé hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận, việc trả thưởng sẽ tạm dừng. Quá trình này chỉ được tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 được trao cho người chơi dự đoán chính xác cả 6 con số. Giải thưởng này khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính xác cùng 1 số đặc biệt, với giá trị ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy nếu chưa có người chiến thắng.

- Ngoài 2 giải Jackpot, Power 6/55 còn có nhiều mức thưởng khác: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, và trúng 3 số sẽ nhận 50.000 đồng.

- Giá vé là 10.000 đồng/lượt. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục thì chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, giá trị giải thưởng sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 13/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.