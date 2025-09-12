Vietlott 12/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 12/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 12/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 12/9 - Xổ số Mega 6/45 12/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 12/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào lúc 18h00 mỗi Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả.

– Nếu có thay đổi lịch, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày qua website, ứng dụng và các đại lý chính thức trên toàn quốc.

– Với lịch quay ổn định, công nghệ hiện đại và sự giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 luôn mang đến sự minh bạch, công bằng và thuận tiện cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé Mega 6/45 chỉ có giá trị khi do Vietlott phát hành và dãy số in trên vé trùng khớp với kết quả quay thưởng chính thức.

– Người chơi cần hoàn tất việc mua vé trước thời điểm quay số tối thiểu 15 phút, những vé phát hành sau sẽ được tính cho kỳ kế tiếp.

– Với các vé trúng thưởng, thời hạn lĩnh giải là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá hạn sẽ không còn giá trị và không được trả thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được chi trả trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán hàng chính thức của Vietlott.

– Với những giải trị giá từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng buộc phải đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để tiến hành xác minh và hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

– Toàn bộ quá trình chi trả được Vietlott thực hiện minh bạch, đúng quy định pháp luật và cam kết bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm bị pháp luật cấm tham gia trò chơi có thưởng.

– Mọi khoản thưởng đều được chi trả bằng tiền Việt Nam đồng (VND), tuân thủ đầy đủ các quy định về tài chính hiện hành.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người tham gia cần nhập thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cũng như thuận tiện trong quá trình hỗ trợ.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 12/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.