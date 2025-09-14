Vietlott 14/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 14/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 14/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 14/9 - Xổ số Mega 6/45 14/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 14/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 12/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/9/2025

Vietlott 12/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/9/2025

- Vietlott 10/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/9/2025

Vietlott 10/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/9/2025

- Vietlott 7/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/9/2025

Vietlott 7/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/9/2025

- Vietlott 5/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/9/2025

Vietlott 5/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/9/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Vietlott Mega 6/45 mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi tiện theo dõi kết quả.

– Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo ít nhất 5 ngày trước đó qua website, ứng dụng và hệ thống đại lý chính thức.

– Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại cùng quy trình giám sát chặt chẽ, Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo sự an tâm cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Chỉ những vé Mega 6/45 do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả quay thưởng mới được công nhận hợp lệ.

– Người chơi phải hoàn tất việc mua vé trước giờ quay ít nhất 15 phút, vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ mở thưởng tiếp theo.

– Vé trúng thưởng cần được lĩnh trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Các giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được thanh toán ngay tại đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền.

– Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh và làm thủ tục nhận giải.

– Vietlott luôn đảm bảo quá trình chi trả diễn ra công khai, đúng luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật hạn chế quyền chơi các trò chơi có thưởng.

– Giải thưởng sẽ được chi trả hoàn toàn bằng tiền Việt Nam đồng (VND), tuân thủ theo quy định tài chính của Nhà nước.

– Khi mua vé qua ứng dụng hoặc website Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện cho việc hỗ trợ sau này.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 14/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.