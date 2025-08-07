Vietlott 8/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 8/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 8/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 8/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 8/8 - Xổ số Mega 6/45 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 8/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 6/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/8/2025

- Vietlott 3/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/8/2025

- Vietlott 1/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/8/2025

- Vietlott 30/7, kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 30/7/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Mega 6/45 của Vietlott tổ chức quay số vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tham gia thường xuyên.

– Trong trường hợp có sự thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ công bố ít nhất 5 ngày trước qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đại lý trên toàn quốc.

– Nhờ thời gian quay cố định, quy trình rõ ràng và ứng dụng công nghệ hiện đại, Mega 6/45 mang đến trải nghiệm minh bạch, tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé Mega 6/45 chỉ được xem là hợp lệ nếu do hệ thống chính thức của Vietlott phát hành và có dãy số trùng hoàn toàn với kết quả kỳ quay tương ứng.

– Người chơi cần mua vé trước ít nhất 15 phút so với thời gian quay thưởng, nếu mua sau sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Vé trúng giải chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời gian này vé sẽ hết giá trị dù chưa được lĩnh thưởng hay bị hủy.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Nếu trúng giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể dễ dàng đến các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền để nhận thưởng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

– Với các giải có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, bắt buộc người trúng phải đến trực tiếp văn phòng hoặc chi nhánh của Vietlott để xác minh danh tính và hoàn tất các thủ tục theo đúng quy trình.

– Vietlott đảm bảo việc chi trả giải thưởng diễn ra minh bạch, đúng luật và công bằng, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia dự thưởng Mega 6/45 cần từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc nhóm đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật về trò chơi có thưởng.

– Việc mua vé số Vietlott chỉ được thanh toán bằng tiền Việt Nam (VND); các phương thức thanh toán bằng ngoại tệ đều không hợp lệ nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành.

– Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi nhận thưởng và được hỗ trợ hiệu quả khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 8/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.