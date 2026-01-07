Vietlott 7/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 7/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 7/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 7/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 7/1 - Xổ số Mega 6/45 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 7/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tiến hành quay số mở thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo điều kiện thuận lợi để người chơi theo dõi kết quả kịp thời.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Quá trình quay thưởng Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống tự động, dưới sự giám sát nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và độ chính xác cao của kết quả.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi làm thủ tục lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý một số nội dung quan trọng sau:

- Vé hợp lệ: Vé trúng thưởng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách nát hay chỉnh sửa, đồng thời có dãy số trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Thời điểm mua vé: Chỉ các vé được phát hành trước thời gian quay số ít nhất 15 phút mới đủ điều kiện tham gia kỳ quay đó; những vé mua sau mốc thời gian này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng thưởng cần hoàn tất việc nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người trúng thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để nhận tiền, thủ tục đơn giản và tiết kiệm thời gian.

- Đối với các giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp làm thủ tục tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của Vietlott nhằm đảm bảo an toàn và tính bảo mật trong quá trình chi trả.

- Vietlott cam kết thực hiện việc trao thưởng công khai, đúng quy định và đúng thời hạn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người chơi khi nhận giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị pháp luật cấm tham gia.

- Hình thức chi trả: Tiền thưởng được thanh toán bằng đồng Việt Nam, đồng thời người trúng giải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 7/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.