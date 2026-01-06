Vietlott 6/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 6/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 6/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 6/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 6/1 - Xổ số Power 6/55 6/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/1/2026 - Vietlott Power 6/55 6/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 3/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/1/2026

- Vietlott 1/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 1/1/2026

- Vietlott 30/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/12/2025

- Vietlott 27/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn của Vietlott, nổi bật với cách chơi đơn giản cùng cơ hội trúng Jackpot lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, đảm bảo minh bạch và công khai dưới sự giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp lịch quay thay đổi, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức và tại toàn bộ điểm bán vé trên cả nước để người chơi cập nhật kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ được lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và người chơi sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Người trúng giải cần giữ vé nguyên vẹn, không rách, nhăn hay tẩy xóa thông tin, sau đó có thể đến các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

- Để đảm bảo so khớp kết quả chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc rồi mới tiến hành kiểm tra vé và nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể nhận thưởng trực tiếp tại trụ sở, chi nhánh Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền. Số tiền thắng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc sau khi vé trúng được xác nhận hợp lệ.

- Trong trường hợp xảy ra khiếu nại, tranh chấp hoặc cần kiểm tra tính hợp lệ của vé, Vietlott có quyền tạm hoãn việc chi trả. Thanh toán chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho tất cả người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho vé trùng đúng 6 số theo kết quả quay, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức thưởng tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng tích lũy theo cơ chế hiện hành.

- Ngoài hai giải Jackpot, Vietlott còn có các giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Giá mỗi vé Power 6/55 là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất; trong trường hợp nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 6/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.