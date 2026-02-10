Vietlott 10/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 10/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 10/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/2 - Xổ số Power 6/55 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/2/2026 - Vietlott Power 6/55 10/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 7/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/2/2026

Vietlott 7/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/2/2026

- Vietlott 5/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 5/2/2026

Vietlott 5/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 5/2/2026

- Vietlott 3/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/2/2026

Vietlott 3/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/2/2026

- Vietlott 31/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 31/1/2026

Vietlott 31/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 31/1/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi đơn giản, dễ tiếp cận và cơ hội chinh phục Jackpot có giá trị tích lũy rất lớn.

- Hoạt động quay số được Vietlott tổ chức đều đặn vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy mỗi tuần, với quy trình minh bạch, công khai và có sự giám sát nghiêm ngặt.

- Trong trường hợp lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ chủ động cập nhật thông tin trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có giá trị nhận giải trong thời hạn 60 ngày, tính từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Quá thời gian này, vé sẽ không còn được chấp nhận chi trả.

- Khi đến lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo vé số còn nguyên trạng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào, và thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để việc xác minh diễn ra chính xác và thuận lợi, người trúng thưởng nên đợi khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới tiến hành dò vé và làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trực tiếp trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục lĩnh giải. Sau khi vé được kiểm tra hợp lệ, giải thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian xác minh thông tin vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ tạm thời hoãn lại và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo sự rõ ràng và quyền lợi cho người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé khớp đủ 6 số, có mức khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay tiếp theo nếu chưa có người trúng giải.

- Jackpot 2 được trao cho vé trùng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, giá trị ban đầu là 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn cho đến khi tìm ra vé trúng.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có nhiều hạng thưởng khác, gồm 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé đủ điều kiện trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được phân chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 10/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.