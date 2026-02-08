Vietlott 8/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 8/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 8/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 8/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 8/2 - Xổ số Mega 6/45 8/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 8/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, quay thưởng định kỳ lúc 18h00 vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, thuận tiện cho người chơi theo dõi.

- Trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé.

- Mỗi kỳ quay được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, có giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo kết quả công khai, minh bạch và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để quá trình lĩnh thưởng Mega 6/45 thuận lợi, người chơi nên nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định do Vietlott ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

- Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; các con số trên vé phải trùng với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi vé chỉ có giá trị tham gia một kỳ quay nếu được mua trước thời điểm quay tối thiểu 15 phút. Vé mua sau mốc này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé trúng thưởng sẽ không còn hiệu lực và không được giải quyết chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải dưới 10 tỷ đồng: Người trúng thưởng có thể nhận tiền tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, thủ tục gọn nhẹ, giải quyết nhanh và thuận tiện.

- Giải từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục, đảm bảo an toàn và minh bạch trong khâu chi trả.

- Hình thức chi trả: Vietlott thanh toán đầy đủ, đúng quy định và trong thời hạn cam kết, giúp người trúng thưởng yên tâm nhận giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia xổ số.

- Hình thức chi trả: Vietlott thanh toán giải thưởng bằng tiền Việt Nam; người trúng giải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định.

- Mua vé online: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận tiện, nhanh chóng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 8/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.