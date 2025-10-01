Vietlott 1/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 1/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 1/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 1/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 1/10 - Xổ số Mega 6/45 1/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 1/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 được quay số mở thưởng vào lúc 18h00 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, thuận tiện cho người chơi theo dõi.

- Trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo tối thiểu trước 5 ngày qua website, ứng dụng chính thức hoặc hệ thống đại lý ủy quyền.

- Với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và công nghệ hiện đại, Mega 6/45 luôn đảm bảo sự minh bạch, công bằng và công khai, tạo niềm tin cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé Mega 6/45 chỉ hợp lệ khi được Vietlott phát hành và có dãy số trùng với kết quả quay thưởng.

- Người chơi phải mua vé trước giờ quay 15 phút, các vé mua sau sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Nếu trúng thưởng, khách hàng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời hạn này vé sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng của Mega 6/45 sẽ được thanh toán trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán do Vietlott ủy quyền.

- Đối với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng phải đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng và xác minh thông tin.

- Vietlott cam kết trả thưởng đúng quy định, minh bạch và công khai, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm bị pháp luật ngăn cấm.

- Tất cả các giải thưởng sẽ được chi trả bằng tiền Việt Nam đồng (VND), tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cũng như thuận tiện cho việc hỗ trợ.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 1/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.