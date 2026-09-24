Việt Nam đang được xem là đối tác ngày càng quan trọng

Trong bài viết về chuyến công tác, Japan Times chú ý tới chương trình đối ngoại tích cực của Việt Nam trong năm nay. Theo tờ báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thúc đẩy một loạt chuyến công du nhằm đa dạng hóa các đối tác về thương mại và năng lượng, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các chuyến thăm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pháp và nhiều nước trong khu vực, cùng việc tham dự Đối thoại Shangri-La, được Japan Times đặt trong bối cảnh Việt Nam tăng cường hoạt động ngoại giao giữa lúc môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Japan Times chú ý tới chương trình đối ngoại tích cực của Việt Nam trong năm nay.

Tờ báo cũng đặt chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và bất định thương mại gia tăng, qua đó cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì và cân bằng quan hệ với các đối tác lớn.

Cách nhìn này cũng phù hợp với một phân tích trước đây trên Japan Times, trong đó Việt Nam được mô tả là một quốc gia đang tìm cách tận dụng quan hệ với nhiều cường quốc trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Tờ báo cho rằng chính sách ngoại giao linh hoạt giúp Việt Nam đồng thời tăng cường quan hệ với các đối tác lớn và thu hút đầu tư từ Mỹ, phương Tây.

Tại Canada, sự quan tâm của truyền thông tập trung nhiều hơn vào triển vọng nâng cấp quan hệ song phương. Hãng tin CBC nhận định việc Canada tổ chức chuyến thăm cấp Nhà nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy ưu tiên mà Ottawa dành cho quan hệ với Việt Nam.

CBC cho rằng Việt Nam và Canada đang có nhiều lợi ích tương đồng.

CBC dẫn các chuyên gia cho rằng hai nước đang có nhiều lợi ích tương đồng, trong đó Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á.

Theo CBC, thương mại hai chiều Việt Nam - Canada đạt 20,6 tỷ USD trong năm 2025. Các chuyên gia được dẫn lời cho rằng hai nước có thể nâng cấp quan hệ đối tác hiện nay, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Vai trò của Việt Nam trong ASEAN cũng được nhấn mạnh. Theo Quỹ châu Á - Thái Bình Dương của Canada, Việt Nam có thể trở thành một đối tác quan trọng giúp Canada tăng cường kết nối với Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việt Nam được nhìn nhận là nền kinh tế năng động, một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là đối tác đáng chú ý trong chiến lược đa dạng hóa quan hệ của Canada.

Việt Nam có thể trở thành một đối tác quan trọng giúp Canada tăng cường kết nối với Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Năng lượng là một lĩnh vực được truyền thông Canada đặc biệt chú ý. CBC dẫn nhận định của Chủ tịch Quỹ châu Á - Thái Bình Dương Jeff Nankivell rằng Việt Nam có nhu cầu năng lượng lớn, trong khi Canada có thể cung cấp LNG và dầu thô. Hai bên cũng có thể tăng cường hợp tác về công nghệ hạt nhân, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chương trình phát triển điện hạt nhân.

Các phân tích tại Canada đồng thời đặt Việt Nam và Canada trong nhóm những quốc gia có vai trò “tầm trung”, cùng tìm cách tăng cường khả năng tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu kinh tế trong môi trường quốc tế biến động. Nhà nghiên cứu Julie Nguyen cho rằng hai nước có lợi ích trong việc xây dựng một trật tự quốc tế rộng mở, dựa trên luật lệ, đồng thời tăng cường hợp tác tại ASEAN và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phan Tùng (Nguồn: VOV.VN)