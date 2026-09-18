Video tiêm kích F-16 Mỹ lao xuống khu dân cư, phi công thoát nạn

(VTC News) -

Tiêm kích F-16 rơi xuống khu dân cư

Một phi công lái tiêm kích F-16 của Mỹ phải phóng ghế thoát hiểm an toàn trước khi máy bay rơi xuống khu vực miền bắc Michigan vào chiều 17/9, giới chức cho biết.

Vụ việc xảy ra tại hạt Grand Traverse khi chiếc máy bay “gặp sự cố” trong một nhiệm vụ huấn luyện định kỳ. Michael Kroll, người phát ngôn của bộ phận Quân sự và Cựu chiến binh Michigan, xác nhận chiếc máy bay là một F-16 thuộc Vệ binh Quốc gia Không quân Texas.

Cảnh sát bang Michigan cho biết phi công hiện trong tình trạng ổn định và được đưa tới bệnh viện địa phương. Nhiệm vụ huấn luyện xuất phát từ Trung tâm Huấn luyện Sẵn sàng Chiến đấu của Vệ binh Quốc gia Không quân tại Alpena, Michigan.

Blair Blonshine, người đứng đầu chính quyền thị trấn Blair, cho biết không có báo cáo nào về thương vong đối với dân thường. Vụ việc xảy ra trong một khu vực dân cư. Blonshine không trực tiếp chứng kiến vụ rơi máy bay nhưng nghe thấy tiếng động từ văn phòng của mình.

Một nhân chứng, Nicole Conrad, cho biết các con của cô là những người đầu tiên nhận thấy chiếc máy bay quân sự. “Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi nhìn thấy một chiếc dù nhiều màu sắc và một người đang từ trên trời trôi xuống”, cô nói với NBC News.

Một nhân chứng khác, Ed Wilson, cho biết ông nhìn thấy máy bay lao xuống, sau đó là một vụ nổ và khói đen. “Chiếc máy bay phản lực lao thẳng xuống, phần mũi hướng lên, rồi biến mất”.

Tuy nhiên, cảnh sát bang cho biết vụ rò rỉ hóa chất nguy hiểm liên quan đến vụ tai nạn khiến toàn bộ các cơ sở kinh doanh và nhà dân trong bán kính 1 dặm (khoảng 1,6 km) phải sơ tán. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp hạt Grand Traverse ban hành lệnh sơ tán và thiết lập địa điểm trú ẩn tại nhà thờ gần đó. Hội Chữ thập đỏ Mỹ cũng có mặt để hỗ trợ người dân.

Theo đoạn ghi âm liên lạc với kiểm soát không lưu mà NBC News thu được, phi công có thể đã phát tín hiệu maydaysau khi máy bay “va phải chim”. Đoạn ghi âm sau đó đề cập đến “rất nhiều khói đen”, sau khi có thông tin rằng “có vẻ như họ có thể mất một động cơ và phóng ghế thoát hiểm”.

Người phát ngôn của Bộ Quân sự Texas cho biết vụ việc đang được điều tra.

Theo Không quân Mỹ, F-16 Fighting Falcon là một “máy bay tiêm kích đa nhiệm nhỏ gọn”, có khả năng cơ động cao và đã chứng minh hiệu quả trong các nhiệm vụ không chiến cũng như tấn công các mục tiêu trên mặt đất.