Video: Nổ thiên thạch 7 tấn giữa trời, dân Mỹ đổ xô tìm mảnh vỡ

(VTC News) -

Nổ thiên thạch giữa trời, dân Mỹ đổ xô tìm mảnh vỡ.

Một vụ nổ thiên thạch trên bầu trời vùng Đông Bắc bang Ohio khiến người dân kinh ngạc và làm rơi rải rác các mảnh vỡ, khơi dậy cuộc tìm kiếm thiên thạch tại Medina County.

Một thiên thạch lao qua bầu trời khu vực này vào sáng 17/3 rồi phát nổ trên không, làm rung chuyển nhà cửa, thu hút sự chú ý và khiến nhiều người chạy ra ngoài xem có mảnh nào rơi gần đó hay không.

NASA cho biết quả cầu lửa này, do tiểu hành tinh nhỏ gây ra, xuất hiện khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương). Dữ liệu cho thấy nó rộng gần 1,8 mét, nặng khoảng 7 tấn, và bay về hướng đông nam với tốc độ 72.000 km/h trước khi vỡ ra.

Các quan chức tin rằng thiên thạch phát nổ trên khu vực Valley City, và nhiều khả năng các mảnh vỡ đã rơi xuống phía nam của hạt Medina. Trên khắp khu vực, người dân đều nghe thấy và cảm nhận được vụ nổ.

“Nó giống như tiếng sấm kéo dài nhất mà bạn từng nghe", cư dân Debbie Malay nói. “Chúng tôi đã nghĩ kiểu như: ‘Cái quái gì vậy?’”

“Cũng thú vị nếu có thứ gì đó rơi trúng nhà, nhưng may là điều đó không xảy ra”, Rommel Malay nói thêm.

Trải nghiệm này lan rộng khắp khu vực. “Đây là một sự kiện chung - có lẽ khoảng một triệu người ở vùng đô thị Cleveland đã cùng trải qua”, giáo sư Ralph Harvey từ Case Western Reserve University cho biết.

“Tôi cho rằng tất cả mọi người trong khu vực đó đều đang tìm kiếm một mảnh vỡ thiên thạch”, Harvey nói.

Ông khuyên mọi người nên để ý những vật thể lạ - đá có hình dạng bất thường hoặc thứ gì đó không thuộc về môi trường xung quanh - và đừng ngại nhặt lên.

Với một số người sống trong khu vực có thể có mảnh vỡ, họ dự định sẽ thử vận may khi thời tiết ấm hơn.

Các trường đại học địa phương nghiên cứu thiên thạch - bao gồm Case Western và Kent State University - đang kêu gọi người dân báo cáo các phát hiện khả nghi, vì mỗi mảnh đều giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ rộng lớn mà chúng ta đang sống.