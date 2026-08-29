Video Nga tấn công nhà kho tên lửa gần Kiev, khói lửa ngập trời

(VTC News) -

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về vụ tấn công. (Nguồn: RT, Telegram)

Theo RT, quân đội Nga tấn công vào các mục tiêu liên quan đến quân sự tại Kiev và khu vực ngoại ô, trong đó có cơ sở được cho là lưu trữ các thành phần của tên lửa hành trình tầm xa Flamingo.

Thông tin được đưa ra sau khi loạt vụ nổ lớn xảy ra tại khu phức hợp nhà kho gần Kiev vào tối 28/8. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những quả cầu lửa bắn tung lên không trung và mảnh vỡ văng xa hàng trăm mét.

Sáng hôm sau, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào trung tâm vận tải và hậu cần Fim Service ở Chaiky, ngoại ô Kiev. Theo phía Nga, cơ sở này được sử dụng để lưu trữ tên lửa Flamingo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các UAV của Nga đánh trúng nhà kho gây ra vụ nổ khiến khu vực xung quanh bị thiệt hại trên diện rộng. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm bị đánh trúng, nhưng cho biết sẽ mở cuộc điều tra, bởi “đạn dược không thể được lưu trữ gần nhà dân hoặc các khu vực có người sinh sống”.

Một trung tâm hậu cần khác tại Kalinovka, Kiev, cũng bị đánh trúng. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng cơ sở này có kho hải quan chuyên phân phối hàng hóa quân sự do phương Tây cung cấp.

Quân đội Nga cũng tuyên bố tấn công kho đạn tại khu dân cư Milaya do Fire Point vận hành, nơi chứa các linh kiện và động cơ phóng dành cho máy bay không người lái tầm xa FP-1 và FP-2.

Các cuộc tấn công còn nhằm vào một khu vực đỗ xe dành cho xe chở nhiên liệu tại Izmail, miền nam Ukraine, được cho là sử dụng để tiếp tế cho quân đội Ukraine. Tại Nikolaev, các mục tiêu bị tấn công gồm một cảng hàng hóa đường biển và các trung tâm hậu cần phục vụ việc dỡ, lưu trữ hàng quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 18 cơ sở chứa trang thiết bị quân sự và ba kho nhiên liệu bị đánh trúng.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc “tấn công có hệ thống và nhất quán” nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev ở Nga.