Video khoảnh khắc tuyết lở cuốn bay nhóm leo núi, 14 người tử nạn

(VTC News) -

14 người chết trong vụ lở tuyết ở Nga.

Trận lở tuyết xảy ra khoảng 17h ngày 6/9, cuốn trúng nhóm gồm 33 người leo núi. Đến sáng 7/9, 10 người trong nhóm tự xuống núi. Lực lượng cứu hộ sau đó đưa 12 thi thể về trại căn cứ Bezengi và tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 13 vào sáng 9/9. Số người chết sau đó được cơ quan chức năng cập nhật lên 14.

Một số quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga nằm trong số những người thiệt mạng. Tuy nhiên, lực lượng này bác bỏ thông tin cho rằng các nạn nhân có thành viên đơn vị đặc nhiệm Vityaz.

Công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và nguy cơ tiếp tục xảy ra lở tuyết. Đến 15h50 ngày 9/9 (giờ Moskva), Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã tạm dừng hoạt động cứu hộ sau khi một khối tuyết và băng khác trượt xuống khu vực hẻm núi Bezengi. Khoảng 63 nhân viên cứu hộ được triển khai tại hiện trường và một trực thăng Mi-8 dự kiến được điều động sau khi trời sáng ngày 10/9.

Một video được đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh du khách đứng từ xa chứng kiến trận lở tuyết. Khi khối tuyết ầm ầm đổ xuống sườn núi, một người đàn ông thốt lên: “Những cảnh như thế này chỉ thấy trong phim”.

Một người khác hỏi liệu họ có nên rời đi hay không. Theo nguồn tin, những du khách này dường như không biết vào thời điểm đó rằng các nhà leo núi đã gặp nạn.

Hẻm núi Bezengi dài khoảng 14 km, nằm gần biên giới Nga - Georgia và được bao quanh bởi những đỉnh núi cao từ khoảng 4.000 đến 5.200 m. Khu vực này có sông băng Bezengi rộng lớn, thu hút nhiều người leo núi nhờ địa hình dốc và hiểm trở. Dãy Kavkaz mỗi năm thu hút hàng nghìn người leo núi, trượt tuyết và trượt ván trên tuyết, nhưng cũng nổi tiếng với thời tiết thay đổi nhanh và điều kiện địa hình núi cao nguy hiểm.