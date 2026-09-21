(VTC News) -

Chiếc máy bay cánh cố định Y-12 của Không quân Sri Lanka chở nhà sư rải nước thánh cầu mưa. (Video: Không quân Sri Lanka)

Cơ quan Khí tượng Sri Lanka cảnh báo hạn hán nghiêm trọng và mưa lớn đều có khả năng xảy ra ở nước này trong thời gian còn lại của năm 2026, giữa lúc Sri Lanka đang đối mặt với hiện tượng khí hậu El Nino “tồi tệ nhất”.

Trong suốt chuyến bay tối 19/9, 3 nhà sư mặc áo cà sa tụng kinh, cầu nguyện và khẩn cầu các vị thần chấm dứt hạn hán. Trong khi đó, phi công rắc nước thánh từ những chai nhựa có dung tích 5 lít từ trên máy bay xuống mặt đất.

AFP dẫn lời quan chức không quân đưa tin các nhà sư được đưa lên máy bay cánh cố định Y-12.

“Trong bối cảnh cả nước đang phải đối mặt với những khó khăn do thời tiết khô hạn, chiếc máy bay này cất cánh lên bầu trời như hành động tượng trưng cho lòng nhân ái”, Không quân Sri Lanka cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Cơ quan khí tượng cũng lên tiếng cảnh báo về những trận mưa lớn ở nhiều khu vực khác của quốc gia Nam Á với 22 triệu dân này.

Nhiều chuyên gia thời tiết dự báo điều kiện khô hạn sẽ nhường chỗ cho những cơn mưa lớn từ cuối tháng 9 đến tháng 12. Tuy nhiên, những đợt mưa này được dự báo sẽ tiếp nối bằng một đợt hạn hán kéo dài vào đầu năm 2027.

Các hồ chứa nước, bao gồm cả những hồ cấp nước cho nhà máy thủy điện, hiện chỉ đạt khoảng 50% dung lượng. So với những năm trước, con số này khả quan hơn nhưng vẫn có những lo ngại nếu tình trạng hạn hán trở nên nghiêm trọng hơn vào năm tới như dự báo.

Trước đây, ngành điện lực Sri Lanka cũng tổ chức nhiều nghi lễ tôn giáo để cầu xin thần linh phù hộ khi mực nước trong những hồ chứa phục vụ thủy điện xuống thấp.

El Nino là hiện tượng biến đổi khí hậu tự nhiên làm tăng nhiệt độ bề mặt ở khu vực trung tâm và phía đông của vùng xích đạo Thái Bình Dương, dẫn đến những thay đổi trên toàn thế giới về gió và lượng mưa.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể làm gia tăng tác động của El Nino, vì đại dương và bầu khí quyển ấm lên sẽ cung cấp nhiều năng lượng và độ ẩm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng thời tiết cực đoan.