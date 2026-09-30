Video: Khoảnh khắc kinh hoàng sườn núi ở Nepal sạt lở xuống sông

(VTC News) -

Khoảnh khắc sườn núi ở Nepal sạt lở xuống sông.

Vụ sạt lở đất xuống sông Kali Gandaki xảy ra gần làng Lete, huyện Mustang, Nepal. Sự cố khiến đoạn sông bị tắc nghẽn trong vài giờ, sau đó mọi hoạt động được khôi phục bình thường, không gây ra thiệt hại lớn.

Tuy nhiên, nhà chức trách Nepal vẫn đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét ở nước này khi mực nước sông tiếp tục dâng cao.

Trong video do Al Jazeera đăng tải cho thấy một mảng lớn của sườn núi bất ngờ trượt xuống thung lũng, kéo theo đất đá đổ vào dòng sông bên dưới.

Theo báo địa phương OnlineKhabar, mực nước sông Kali Gandaki bắt đầu tăng từ ngày 26/9 và trở thành lũ lớn vào sáng 27/9. Nước lũ gây thiệt hại tại nhiều khu vực dọc dòng sông, từ Mustang, Myagdi đến Parbat và Syangja.

Đợt lũ lụt, sạt lở đất và nhiều sự cố khác liên quan đến mưa trên khắp Nepal trong vài ngày qua khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Sự việc trên xảy ra khoảng một tháng sau thảm họa ngày 26/8 ở vùng núi gần biên giới Nepal và Trung Quốc khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, cùng hàng nghìn người vẫn đang mất tích.

Khi đó, một khối băng và đá lớn sụp xuống gần khu vực Langtang, tạo thành dòng bùn đá cùng lũ quét tràn vào hệ thống sông Bhote Koshi, Trishuli cuốn trôi nhà cửa, xe cộ, đường sá và cầu cống, đồng thời gây thiệt hại cho các dự án thủy điện.

Hiện tại, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai, trong khi hàng nghìn gia đình chưa thể trở về nhà.