Video khoảnh khắc 2 công nhân Nepal được cứu sau 9 ngày kẹt trong hầm thủy điện

(VTC News) -

Khoảnh khắc 2 công nhân mắc kẹt ở đường hầm thủy điện được giải cứu sau 9 ngày.

Video do Quân đội Nepal đăng tải cho thấy khoảnh khắc kỳ diệu 2 công nhân được kéo ra đường hầm thuỷ điện bị sập ở Nepal sau 9 ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.

Hai người đàn ông được giải cứu từ một đường hầm tại công trường xây dựng Trishuli 3A, nơi công tác tìm kiếm những người còn lại vẫn đang tiếp diễn. Người phát ngôn quân đội Nepal, Chuẩn tướng Raja Ram Basnet thông tin một trong những người sống sót nói với lực lượng cứu hộ rằng vẫn còn nhiều người sống sót bên trong đường hầm.

Lực lượng cứu hộ xác định danh tính 2 người đàn ông được cứu sống là quản đốc cơ khí và giám sát viên cơ khí. Nghị sĩ Nepal Shri Ram Neupane thông tin thêm lực lượng cứu hộ lần đầu nghe thấy tiếng nói từ bên trong đường hầm vào sáng 4/9 và xác nhận vẫn còn người sống.

Nhiều kênh truyền hình địa phương cũng chiếu hình ảnh người công nhân đầu tiên được giải cứu, người đầy bùn đất và được nhân viên cứu hộ cõng trên vai rời khỏi hiện trường. Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Nepal, một trong những người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch. Cả 2 người đều được đưa đến bệnh viện ở Kathmandu.

“Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi lúc này. Chúng tôi chỉ biết ơn Chúa”, Amir Maharjan - anh trai của một trong 2 công nhân được giải cứu nói với hãng tin AP. Anh cho biết gia đình đang trên đường đến bệnh viện để thăm em trai.

Theo chính quyền địa phương, có khoảng 900 công nhân đang mất tích tại 12 dự án thủy điện ở Nepal, trong đó khoảng 500 người được cho đang mắc kẹt trong đường hầm.

Ngoài ra, có ít nhất 1.259 người thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn còn mất tích trong trận lũ quét xảy ra hôm 26/8. Tại Trung Quốc, chính quyền cũng xác nhận có 21 người thiệt mạng và 541 người vẫn mất tích ở phía biên giới Tây Tạng.