Vì sao từ 1/10, lái xe cần có tài khoản giao thông?

Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có từ 30 - 50% trong tổng số chủ phương tiện ô tô đã thực hiện chuyển đổi. Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ, tới nay, hơn 1.400 điểm Viettel và 130 trạm VETC sẵn sàng hỗ trợ chủ phương tiện chuyển đổi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam ePass và ông Nguyễn Lê Thắng, Tổng giám Đốc, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết: "Hệ thống phân phối đã sẵn sàng để kết nối rất nhiều phương thức thanh toán thuận tiện, xe khách hàng thứ nhất là ví điện tử.

Thứ hai là thẻ tín dụng chúng tôi đã sẵn sàng kết nối tài khoản giao thông với thẻ tín dụng quốc tế. Thứ ba, chúng tôi đang đàm phán với đối tác và các ngân hàng để xây dựng các giải pháp kết nối trực tiếp với Ngân hàng để thực hiện kết nối".

"Với những khách hàng mà trước đây và hiện tại đang có những thói quen dùng tài khoản ngân hàng thì VETC đã kết nối được với tất cả những ngân hàng lớn sẵn sàng. Còn lại sẽ vẫn kết nối thông qua cổng Napas cho thẻ ATM.

Các khách hàng đều đặt câu hỏi tại sao phải liên kết tài khoản ngân hàng vào đây có an toàn không, thì người dân yên tâm hơn trong việc kết nối hoàn toàn có 2 nhà cung cấp dịch vụ đều có sự giám sát của các cơ quan nhà nước", bà Trang nói.

Ông Hồ Quốc Phi, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khẳng định, Nghị định 119 của Chính phủ là quy định bắt buộc. Do đó, các hội viên của Hiệp hội Vận tải ô tô và hội viên của Hiệp hội taxi Hà Nội đã được quán triệt đầy đủ để thực hiện Nghị định này.

Theo ông Phi: "Việc chuyển đổi tài khoản giao thông khá nhanh. Nhưng đối với các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thì có số lượng xe lớn. Chúng tôi cũng đang tiến hành tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp thực hiện đúng, tránh tình trạng là sau ngày mùng 1/10 xe mình đang kinh doanh khi lưu thông lại bị dừng lại các trạm thu phí".

Ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng KHCN Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tiền trong tài khoản thu phí hiện vẫn được ưu tiên để sử dụng thanh toán phí đường bộ. Đến ngày 1/10 khi tài khoản thu phí chuyển sang tài khoản giao thông, số dư trong tài khoản thu phí sẽ được chuyển trả lại cho chủ phương tiện.

Về vấn đề bảo mật trong thanh toán, Thạc sĩ Nguyễn Thuỳ Anh, Phó trưởng phòng, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đúng là hiện có tình trạng một số đối tượng đang lợi dụng gửi đường dẫn độc hại đến người dùng để đánh cắp thông tin. Tuy nhiên, về mặt kết nối hạ tầng, Ngân hàng Nhà nước luôn có một hạ tầng đầy đủ về an toàn khi thực hiện kết nối và luôn có công tác giám sát kiểm tra, xử lý kịp thời về hạ tầng.

Là Bộ chủ quản chuyên ngành, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cam kết đồng hành cùng triển khai Nghị định 119 của Chính phủ, nhất là trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có mục tiêu quan trọng là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực giao thông vận tải.

"Chính phủ đã ban hành Nghị định 119 năm 2024 với nhiều quy định mới về phát triển hệ thống giao thông thông minh, thanh toán điện tử trong giao thông đường bộ, Bộ Xây dựng cam kết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân của doanh nghiệp và đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước cùng thúc đẩy việc chuyển đổi tài khoản giao thông đúng tiến độ, góp phần hiện đại hóa hạ tầng thanh toán trong lĩnh vực giao thông vận tải", ông Lê Anh Tuấn nêu rõ.

Để tiến tới một hệ sinh thái thanh toán điện tử giao thông đồng bộ, Luật Đường bộ và Nghị định 119/2024/NĐ-CP đã quy định việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này sẽ mở ra khả năng thanh toán đa dịch vụ - từ phí đường bộ, phí đỗ xe, phí sân bay, cảng biển đến phí đăng kiểm - chỉ với một tài khoản duy nhất.

Triển khai Nghị định thành công cũng chính là bước chuyển đổi số quan trọng của hệ thống giao thông nước ta, mang lại những tiện ích thiết thực cho người sử dụng và hệ thống quản trị giao thông thông minh trên toàn quốc.