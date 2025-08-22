Công an TP.HCM xác minh clip xe ba gác chở ô tô, gây cản trở giao thông

(VTC News) -

Tối 22/8, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết đang xác minh video xe ba gác chở ô tô gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo PC08, vụ việc được xác định xảy ra chiều 21/8 ở đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An (Quận 12 cũ). Hiện Đội CSGT Bình Triệu đang xác minh, mời chủ xe ba gác đến trụ sở để xử lý theo quy định.

Hình ảnh chiếc ô tô được chở trên ba gác. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, một video được cộng đồng mạng chia sẻ gây xôn xao với hình ảnh người đàn ông chạy ba gác chở phía sau một ô tô 4 chỗ có dấu hiệu hư hỏng.

Đáng nói, do đường nhỏ nên chiếc ô tô đặt ngang trên ba gác chiếm gần hết đường đi, khiến xe cộ đi lại trên đường chen chúc, khó khăn. Clip thể hiện phía sau xe ba gác là một đoàn ô tô kẹt cứng.

Nhiều người đi đường tỏ ra bức xúc vì tình trạng kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đoạn clip lan truyền thu hút nhiều người quan tâm và để lại bình luận, ngạc nhiên, không hiểu vì sao chiếc ô tô cồng kềnh này có thể đưa lên xe ba gác để vận chuyển.