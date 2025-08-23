Hà Nội được tăng cường hơn 600 cảnh sát giao thông phục vụ đại lễ 2/9

Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội), thay mặt đơn vị tiếp nhận lực lượng và phương tiện, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ Cục CSGT và công an các địa phương. Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ tới từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, bảo đảm quân số và phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất để phục vụ sự kiện A80 thành công, an toàn.