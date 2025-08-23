Hà Nội được tăng cường hơn 600 cảnh sát giao thông phục vụ đại lễ 2/9

Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận hơn 600 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 100 phương tiện được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tăng cường để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Buổi lễ có sự tham dự của Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an); Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội; đại diện các phòng nghiệp vụ Cục CSGT cùng trên 600 cán bộ, chiến sĩ CSGT từ các tỉnh, thành được tăng cường.
Tham gia lực lượng tăng cường là cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc 33 tỉnh, thành phố, với nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ dẫn đoàn và chỉ huy giao thông.
Ngoài ra, gần 100 phương tiện chuyên dụng đã được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẵn sàng phục vụ công tác cũng được bàn giao.
Phát biểu tại nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy (Phó Cục trưởng Cục CSGT) khẳng định, để Lễ kỷ niệm diễn ra an toàn, lực lượng CSGT đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự giao thông và giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối.
Ngoài nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, lực lượng CSGT còn trực tiếp dẫn đoàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia các khối diễu binh, diễu hành. Đại tá Phạm Quang Huy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, phối hợp chặt chẽ, xử lý linh hoạt các tình huống, góp phần để sự kiện A80 diễn ra trang nghiêm, an toàn và thành công.
Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội), thay mặt đơn vị tiếp nhận lực lượng và phương tiện, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ Cục CSGT và công an các địa phương. Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ tới từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, bảo đảm quân số và phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất để phục vụ sự kiện A80 thành công, an toàn.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, với chương trình diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Trước đó, Ban Tổ chức tổ chức tổng hợp luyện lần 1 vào tối 21/8, lần 2 vào tối 24/8, sơ duyệt vào tối 27/8 và tổng duyệt vào sáng 30/8.
