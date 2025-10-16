Lời chúc 20/10 hài hước dành cho chị em

(VTC News) -

Ngày 20/10 là dịp để tôn vinh phái đẹp, không chỉ là ngày của hoa và quà mà còn là ngày của những nụ cười. Thay vì những lời chúc khuôn mẫu hay nghiêm túc, nhiều người chọn cách gửi gắm yêu thương bằng những câu nói vui nhộn, nhưng vẫn chứa đựng tình cảm chân thành.

Nếu bạn đang tìm ý tưởng để khiến mẹ, vợ, người yêu hay hội bạn thân “cười ngất” trong ngày đặc biệt này, dưới đây là 40 lời chúc 20/10 hài hước nhưng đầy ý nghĩa, đảm bảo vừa “chọc cười” vừa khiến ai nhận được cũng ấm lòng.

Lời chúc 20/10 hài hước dành cho mẹ

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong đời mỗi người. Nhưng đôi khi, ngoài những lời chúc cảm động, mẹ cũng xứng đáng được “cười nghiêng ngả” trong ngày của mình.

1. Chúc mẹ 20/10 thật vui vẻ, cười nhiều hơn mắng con nhé. Nếu có mắng thì cũng nhớ “giảm âm lượng” để hàng xóm đỡ nghe thấy!

2. Mẹ ơi, nhân ngày 20/10, con chúc mẹ càng ngày càng trẻ, càng xinh, càng vui vẻ yêu đời.

3. 20/10 chúc mẹ luôn vui tươi, hạnh phúc và bớt hỏi “bao giờ con lấy vợ/lấy chồng”. Con đang nỗ lực hết sức rồi mà!

4. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe để còn dọn dẹp giúp con mỗi khi con về quê bất ngờ.

5. Mẹ hãy luôn yêu đời, yêu nhà, yêu con nhưng đừng yêu… mua sắm online quá đà nhé!

6. Chúc mẹ ngày 20/10 hạnh phúc và ít phải nấu ăn hơn, vì hôm nay cả nhà sẽ ăn đồ ship!

7. Con chúc mẹ luôn rạng rỡ, xinh đẹp như ngày cưới của mẹ, chỉ khác là giờ con đã “ăn bám” thêm vài chục năm rồi!

8. Mẹ ơi, 20/10 là ngày của phụ nữ, mẹ hãy nghỉ ngơi, thư giãn và để con làm tất cả, trừ rửa bát!

9. Chúc mẹ luôn vui vẻ, yêu đời và đừng quên rằng: Mẹ là “phiên bản cao cấp” của con!

10. Mẹ ơi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, nếu có ai hỏi con học tính cằn nhằn từ ai, con sẽ tự hào nói “Từ mẹ đấy ạ!”.

Lời chúc 20/10 hài hước dành cho vợ, người yêu

Phụ nữ luôn thích được nghe lời ngọt ngào, nhưng đôi khi, một chút hài hước sẽ khiến tình yêu thêm thú vị. Dưới đây là những lời chúc “nửa thật nửa đùa” dành cho người thương.

1. Nhân ngày 20/10, anh chúc em luôn xinh đẹp, dịu dàng, và đặc biệt là...đừng giận anh quá 5 phút mỗi lần anh quên ngày kỷ niệm.

2. Chúc em luôn vui như lúc mua đồ giảm giá, hạnh phúc như khi được “chốt đơn” mà không ai cản!

3. Em là người phụ nữ tuyệt vời, vừa biết làm đẹp, vừa biết tiêu tiền khiến anh luôn phải cố gắng hơn mỗi ngày!

4. 20/10 chúc em luôn xinh như hoa, khỏe như trâu và nói ít như...anh mong muốn (nhưng chắc khó lắm nhỉ?).

5. Hôm nay 20/10, anh hứa sẽ không cãi lại, không trễ hẹn, và đặc biệt là…sẽ nhường điều khiển TV cho em (chỉ hôm nay thôi nha!)

6. Anh chúc em luôn là “nữ hoàng” trong lòng anh, dù vương miện đôi khi hơi nặng vì toàn là hóa đơn mua sắm.

7. Chúc em luôn trẻ trung, tươi tắn, và đừng quên yêu anh như ngày đầu, dù anh đã tăng 5kg và hay ngáy hơn trước.

8. 20/10 chúc em nhận được thật nhiều hoa, quà và… lời xin lỗi của anh cho những lần làm em giận!

9. Chúc người yêu anh ngày càng xinh, càng giỏi... để anh có lý do “tự hào” (và đỡ bị mắng hơn).

10. Vợ ngốc của anh. Hôm nay 20/10 anh chúc vợ ngốc của anh luôn vui vẻ, trẻ trung, quyến rũ và love you.

Lời chúc 20/10 hài hước dành cho chị/ em gái

Chị em gái – vừa là bạn thân, vừa là “đối thủ truyền kiếp” trong nhà. Một lời chúc hài hước đúng chất “chọc ghẹo” sẽ khiến ngày 20/10 thêm rộn ràng tiếng cười.

1. Nhân ngày 20/10, chúc chị/em luôn trẻ, đẹp và… đừng soi gương quá nhiều để khỏi phát hiện thêm nếp nhăn!

2. Chúc chị 20/10 vui vẻ, bớt “ra oai” với em và nhớ rằng: Em vẫn là “ngôi sao sáng” trong nhà nhé!

3. 20/10 chúc em gái luôn xinh tươi, hồn nhiên và bớt “xin tiền anh rể”!

4. Chúc chị/em ngày càng xinh đẹp, giàu có để em được “ké” tí son phấn mỗi lần đi chơi!

5. Chúc chị 20/10 luôn rạng rỡ như mặt trời… nhưng đừng nóng tính như mặt trời nhé!

6. Chúc em gái ngày 20/10 cười nhiều hơn, bớt cà khịa anh/chị, nhưng nếu không làm được thì cũng không sao, miễn vui!

7. 20/10 chúc chị/em luôn vui vẻ, yêu đời và sớm tìm được “nửa kia” để em khỏi bị “so sánh”.

8. Chúc chị luôn duyên dáng, thùy mị, và đừng tranh đồ ăn với em nữa, hôm nay là ngày phụ nữ mà!

9. 20/10 chúc em gái luôn hạnh phúc, xinh xắn và… bớt mượn quần áo mà không trả.

10. Chúc chị/em có một ngày thật tuyệt vời – vì dù có hơi “đanh đá”, chị/em vẫn là người em yêu quý nhất!

Lời chúc 20/10 hài hước dành cho bạn bè

Bạn bè là hội chị em “bá đạo” nhất quả đất, không thể thiếu những câu chúc “lầy lội” để cười nghiêng ngả trong ngày 20/10.

1. Chúc mừng 20/10! Chúc bạn luôn xinh, luôn tươi và luôn… độc thân để tôi còn có bạn đi chơi.

2. 20/10 chúc bạn có người yêu, nhưng nếu chưa có thì cũng chẳng sao - vẫn còn tôi “ế cùng”!

3. Chúc bạn ngày 20/10 thật vui, nhiều hoa, nhiều quà và ít…deadline hơn.

4. Chúc cô bạn thân 20/10 xinh hơn, giỏi hơn, nhưng đừng đẹp quá - tôi không thích đứng cạnh bị lu mờ đâu nhé!

5. 20/10 chúc bạn luôn vui như trúng số, đẹp như hoa hậu, và tỉnh táo khi chọn người yêu!

6. Chúc bạn 20/10 ngập tràn niềm vui và bớt “cà khịa” tôi trong mọi cuộc trò chuyện.

7. Ngày 20/10, chúc bạn không chỉ nhận được hoa, mà còn nhận được… phong bì cho chắc ăn.

8. Chúc bạn 20/10 thật “sang, xịn, mịn” như ly trà sữa full topping mà vẫn không tăng cân.

9. 20/10 chúc bạn luôn xinh, luôn duyên dáng, và nếu có “ế” thì cứ tự tin – vì tôi vẫn “ế” cùng bạn!

10. Chúc bạn một ngày 20/10 tràn ngập tiếng cười, niềm vui và… đừng quên mời tôi ăn ké quà nhé!

Ngày 20/10 không nhất thiết phải quá trang trọng hay cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần một lời chúc hài hước đúng lúc cũng đủ khiến người nhận bật cười hạnh phúc. Bởi hơn cả những món quà, niềm vui và tiếng cười chính là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể dành cho những người phụ nữ thân yêu.