Gợi ý quà tặng mẹ, vợ, người yêu nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(VTC News) -

Một món quà ý nghĩa không nhất thiết phải đắt đỏ, mà quan trọng là sự tinh tế, thấu hiểu và tình cảm chân thành gửi gắm trong đó. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn không biết nên chọn gì cho phù hợp trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hãy tham khảo những gợi ý quà tặng thiết thực dưới đây, chia theo từng đối tượng để dễ chọn lựa hơn.

Quà tặng 20/10 dành cho mẹ

Mẹ là người hy sinh, tảo tần và yêu thương bạn vô điều kiện. Vì vậy, quà tặng 20/10 cho mẹ nên thiên về sự quan tâm đến sức khỏe, sự tiện nghi và cảm xúc.

Máy massage

Ở tuổi trung niên, mẹ thường gặp các vấn đề đau mỏi vai, cổ hay lưng. Một chiếc máy massage cổ vai gáy nhỏ gọn, massage chân hoặc đệm massage có nhiệt là món quà chăm sóc sức khỏe cực kỳ thiết thực. Giá dao động khoảng 500 – 1 triệunghìn đồng, vừa hợp túi tiền vừa giúp mẹ thư giãn mỗi ngày.

Máy massage – món quà 20/10 chăm sóc sức khỏe phái đẹp. (Ảnh: Goodhousekeeping)

Thực phẩm bổ dưỡng hoặc trà thảo mộc

Những sản phẩm như tổ yến, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, trà hoa cúc, trà gừng mật ong là món quà thể hiện sự quan tâm tinh tế. Chúng không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn truyền đi thông điệp mong mẹ luôn mạnh khỏe và vui vẻ.

Gói khám sức khỏe định kỳ hoặc đo loãng xương

Nếu có điều kiện, bạn có thể tặng mẹ gói kiểm tra sức khỏe tổng quát hoặc dịch vụ khám chuyên khoa. Đây là món quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và tuổi già của mẹ trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Khăn lụa hoặc túi xách trung niên

Khăn lụa là món quà mang tính biểu tượng của sự sang trọng và quý phái, phù hợp với các mẹ ở độ tuổi 45 trở lên. Ngoài ra, một chiếc túi xách gọn gàng, màu nhã nhặn cũng giúp mẹ tự tin hơn mỗi khi ra ngoài.

Khăn lụa, túi xách là lựa chọn sang trọng dịp 20/10. (Ảnh: Stacieflinner)

Album ảnh gia đình hoặc khung ảnh kỹ thuật số

Với người mẹ, không gì quý hơn những kỷ niệm gia đình. Một album ảnh được in chỉnh chu, hoặc khung ảnh điện tử có thể trình chiếu những hình ảnh thân thương sẽ khiến mẹ xúc động. Món quà 20/10 này không có giá trị vật chất lớn, nhưng giá trị tinh thần thì vô cùng to lớn.

Bộ đồ ngủ cao cấp hoặc áo khoác nhẹ

Bộ đồ ngủ cotton mềm mại hoặc áo khoác nhẹ sẽ khiến mẹ cảm thấy được chăm sóc từng chút một trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Quà tặng này tuy giản dị nhưng lại thể hiện sự tinh tế và thấu hiểu của con cái.

Ngoài ra, một đôi dép trong nhà êm, nhẹ và chống trơn giúp mẹ thoải mái di chuyển, bảo vệ sức khỏe bàn chân. Dù nhỏ, đây là món quà thể hiện sự quan tâm từ những điều giản dị nhất.

Bộ chăn ga gối hoặc gối ngủ tốt cho sức khỏe

Một giấc ngủ ngon là món quà quý giá. Bộ chăn ga gối chất lượng, màu sắc nhã nhặn, chất liệu thoáng mát hoặc gối công thái học giúp nâng đỡ cổ là lựa chọn rất thiết thực cho mẹ.

Đèn ngủ hoặc đèn đọc sách

Phụ nữ lớn tuổi thường khó ngủ, vì vậy một chiếc đèn ngủ ánh sáng vàng ấm hoặc đèn đọc sách tinh tế sẽ giúp mẹ thư giãn hơn vào buổi tối. Món quà vừa trang trí vừa chăm sóc giấc ngủ.

Đèn ngủ, đèn đọc sách - món quà 20/10 mang lại cảm giác ấm áp. (Ảnh: Nytimes)

Bữa ăn ấm cúng

Đôi khi, điều mẹ cần không phải là vật chất, mà là sự hiện diện và tấm lòng của con cái. Một bữa cơm giản dị do chính tay bạn nấu, kèm bó hoa tươi và lời chúc chân thành, chắc chắn sẽ khiến mẹ hạnh phúc hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Quà tặng 20/10 dành cho vợ

Với vợ, món quà 20/10 nên thể hiện tình yêu, sự quan tâm và biết ơn vì những hi sinh thầm lặng trong cuộc sống gia đình. Quà cho vợ không nhất thiết phải xa hoa, nhưng nên tinh tế và đúng “gu”.

Trang sức hoặc phụ kiện tinh tế

Một đôi bông tai, vòng cổ hoặc vòng tay nhỏ nhắn sẽ khiến vợ cảm nhận được sự trân trọng và quan tâm. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần tinh tế, đúng phong cách là đã đủ khiến cô ấy cảm động.

Những món đồ trang sức là món quà luôn được các nàng yêu thích dịp 20/10.

Nước hoa hoặc sữa tắm cao cấp

Một chai nước hoa hương nhẹ nhàng hoặc set chăm sóc cơ thể là lựa chọn kinh điển. Mùi hương là thứ gắn liền với cảm xúc, và mỗi lần sử dụng, vợ sẽ nhớ đến bạn. Hãy chọn mùi hương mà vợ yêu thích, đó là dấu hiệu của sự tinh tế.

Voucher spa hoặc làm đẹp

Sau những ngày bận rộn với công việc và gia đình, người phụ nữ xứng đáng được nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Bạn có thể tặng vợ voucher massage, gội đầu dưỡng sinh hoặc chăm sóc da mặt chuyên sâu. Đây là món quà “chạm đến cảm xúc”, vừa thư giãn vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Điện thoại và đồng hồ thông minh

Một chiếc điện thoại đời mới là món quà 20/10 thiết thực, giúp vợ thuận tiện liên lạc, làm việc và lưu giữ khoảnh khắc bên gia đình. Đây cũng là cách tinh tế để thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu nhu cầu của cô ấy.

Vừa là phụ kiện thời trang, vừa là thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đồng hồ thông minh giúp vợ theo dõi giấc ngủ, bước chân, nhịp tim mỗi ngày. Món quà hiện đại này thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng tinh tế của người chồng trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tặng vợ điện thoại, đồng hồ thông minh quà 20/10 là lựa chọn tinh tế. (Ảnh: Westend61)

Đồ nhà bếp hiện đại

Những thiết bị như nồi chiên không dầu, máy ép chậm hay máy pha cà phê giúp việc bếp núc trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Đây là món quà “thiết thực mà ấm áp”, thể hiện sự chia sẻ của người chồng trong công việc gia đình.

Đồng hồ hoặc túi xách thời trang

Một chiếc đồng hồ thanh lịch hay túi xách mới là món quà giúp cô ấy tự tin hơn mỗi khi ra ngoài. Nếu chọn đúng kiểu dáng và màu sắc vợ yêu thích, món quà này còn mang giá trị sử dụng lâu dài.

Bữa tối lãng mạn hoặc chuyến du lịch ngắn ngày

Nếu có điều kiện, hãy tổ chức một bữa tối riêng tư trong không gian ấm cúng, hoặc một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ở gần thành phố. Thời gian ở bên nhau, không bị xao nhãng bởi công việc, chính là “món quà tinh thần” ý nghĩa nhất mà bạn có thể dành cho vợ.

Bộ đồ ngủ lụa hoặc váy mặc nhà cao cấp

Phụ nữ luôn muốn đẹp ngay cả khi ở nhà. Một bộ đồ ngủ lụa hoặc váy mặc nhà vừa thoải mái vừa sang trọng sẽ khiến cô ấy cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

Bức thư tay hoặc video ghi lại kỷ niệm

Đôi khi, một lá thư viết tay hay đoạn video ghi lại hành trình tình yêu, những khoảnh khắc gia đình nhỏ lại chạm đến trái tim hơn bất kỳ món quà vật chất nào. Hãy nói những lời bạn chưa từng nói chẳng hạn như: “Cảm ơn em vì đã ở bên anh".

Một bức thư tay hay video kỷ niệm giản dị mà ý nghĩa dịp 20/10. (Ảnh: Latimes)

Quà tặng 20/10 dành cho người yêu

Với người yêu, quà tặng 20/10 nên hướng đến sự lãng mạn, tinh tế và mang dấu ấn cá nhân. Quan trọng không phải là giá trị, mà là cách bạn khiến cô ấy cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm.

Hoa tươi kèm thiệp viết tay

Dù đơn giản, hoa vẫn là biểu tượng của tình yêu. Một bó hoa hồng đỏ, tulip hoặc baby trắng kèm tấm thiệp viết tay ngọt ngào luôn khiến trái tim người nhận tan chảy. Đặc biệt, nếu bạn chọn loài hoa gắn với kỷ niệm của hai người, món quà sẽ càng ý nghĩa.

Quà 20/10 ý nghĩa: Hoa tươi cùng tấm thiệp viết tay gửi lời yêu. (Ảnh: Wearedesertrose)

Gấu bông hoặc đồ lưu niệm dễ thương

Phụ nữ thường yêu thích những món quà nhỏ xinh, mang tính kỷ niệm. Một chú gấu bông mềm mại, một chiếc móc khóa đôi hay khung ảnh mini là lựa chọn ngọt ngào cho những ai đang trong giai đoạn hẹn hò.

Nước hoa mini hoặc set body mist

Nước hoa luôn nằm trong danh sách “vũ khí quyến rũ” của phái đẹp. Một chai nước hoa mini hay xịt thơm toàn thân hương dịu nhẹ vừa thực tế, vừa thể hiện sự tinh tế của người tặng.

Áo đôi hoặc đồ lưu niệm cá nhân hóa

Nếu bạn muốn món quà mang dấu ấn riêng, hãy thử tặng áo đôi, cốc in hình hai người hoặc khung ảnh có khắc tên. Những món quà “có một không hai” này luôn khiến người yêu cảm thấy đặc biệt và được trân trọng.

Sách hoặc album ảnh kỷ niệm

Nếu người yêu là người thích đọc sách, hãy chọn một cuốn sách ý nghĩa kèm lời đề tặng riêng. Hoặc bạn có thể tự làm một album ảnh ghi lại hành trình yêu thương – từ lần gặp đầu tiên đến hiện tại. Món quà này vừa lãng mạn vừa giàu cảm xúc.

Buổi hẹn bất ngờ hoặc chuyến picnic nhỏ

Một buổi hẹn cà phê, dã ngoại nhỏ hay buổi xem phim bất ngờ là món quà tinh thần Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mà cô ấy sẽ nhớ rất lâu. Sự đầu tư vào khoảnh khắc chung thường khiến người nhận xúc động hơn cả vật chất.

Trang sức nhỏ

Trang sức luôn là món quà tượng trưng cho sự gắn kết. Một chiếc nhẫn đôi, vòng tay hoặc dây chuyền nhỏ xinh sẽ là lời nhắn gửi ngọt ngào: “Em là một phần đặc biệt trong cuộc sống của anh".

Nến thơm hoặc hộp quà handmade

Hộp quà nhỏ chứa nến thơm, ảnh chụp, vài viên socola và thiệp viết tay – tuy đơn giản nhưng chứa trọn cảm xúc chân thành. Đây là kiểu quà được nhiều cô gái yêu thích vì “chạm” đến cảm xúc.

Vé xem phim, vé hòa nhạc hoặc buổi hẹn hò bất ngờ

Không gì ngọt ngào hơn một buổi hẹn đặc biệt được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một vé xem phim lãng mạn, buổi hòa nhạc yêu thích hay dạo phố dưới đèn đều đủ khiến cô ấy nhớ mãi.

Mỹ phẩm hoặc son môi

Phụ nữ luôn yêu thích son môi, dù đã có nhiều vẫn muốn thêm. Hãy tìm hiểu tông màu cô ấy hay dùng, chọn một thỏi son chính hãng kèm lời nhắn nhủ: “Anh muốn thấy em luôn rạng rỡ".

Quà 20/10 tinh tế giúp người yêu thêm rạng rỡ. (Ảnh: Charlottetilbury)

Ngày 20/10 là dịp đặc biệt để bạn thể hiện tình cảm với những người phụ nữ thân yêu nhất. Dù là mẹ, vợ hay người yêu, điều họ mong đợi không chỉ là món quà, mà là sự quan tâm chân thành và những hành động giản dị nhưng ấm áp.