Địa điểm liên hoan ăn uống mừng ngày 20/10 ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để tôn vinh phụ nữ, đồng thời cũng là cơ hội để nhóm bạn, đồng nghiệp tụ họp, chia sẻ và ghi dấu những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.

Bài viết gợi ý các địa điểm tổ chức liên hoan cho công ty, lớp hay nhóm bạn dịp 20/10 tại Hà Nội, dễ đặt chỗ, và có không gian tương đối linh hoạt. Bạn có thể chọn tùy theo quy mô, phong cách, ngân sách và tiện di chuyển của nhóm mình.

Địa điểm liên hoan mừng 20/10 ở Hà Nội

Dưới đây là 10 gợi ý địa điểm ăn uống liên hoan mừng ngày 20/10 ở Hà Nội mà bạn có thể cân nhắc.

Trống Đồng Palace

Là cái tên quen thuộc chuyên tổ chức tiệc công ty, gala, liên hoan tại Hà Nội. Trống Đồng Palace có nhiều cơ sở ở khắp các phường với sảnh lớn, trang thiết bị chuyên nghiệp và menu tiệc Á-Âu linh hoạt. Lưu ý tại địa điểm này mọi người nên hỏi trước chi phí trang trí, âm thanh; nếu nhóm nhỏ, chọn sảnh nhỏ để không bị lạc lõng.

Nhà hàng Pao Quán

Ở Hà Nội, nhà hàng phong cách Tây Bắc Pao Quán được nhiều người nhắc đến như địa điểm liên hoan 20/10 phù hợp với nhóm bạn, đồng nghiệp. Kiểu decor mang hơi hướng núi rừng, nhà sàn, không gian ấm cúng, nếu nhóm bạn thích sự gần gũi, độc đáo và muốn trải nghiệm không khí khác so với nhà hàng thông thường, Pao Quán là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Pao Quán trang trí khôgn gian nhà hàng dịp 20/10. (Ảnh: Pao Quán)

Phủi Quán

Phủi Quán mang phong cách mộc mạc, “quán trong ngõ” nhưng có ưu điểm không gian rộngcó sân vườn mang lại cảm giác liên hoan gần gũi, ấm áp. Nếu bạn muốn buổi tiệc không quá trang trọng mà vẫn có cảm giác thưởng thức cùng nhau, thì Phủi Quán là lựa chọn đẹp mắt.

Bò Tơ Quán Mộc

Trong các gợi ý về nhà hàng iên hoan mừng 20/10 ở Hà Nội thì không thể thiếu Bò Tơ Quán Mộc được nhắc tên vì không gian xanh mát, thân thiện và menu đa dạng. Đây là lựa chọn tốt nếu nhóm bạn muốn tiệc hơi cao cấp giữa thiên nhiên, tránh cảm giác ngột ngạt trong nhà hàng kín.

Với thực đơn đa dạng phong phú, nhà hàng rất phù hợp để liên hoan dịp 20/10. (Ảnh: Bò Tơ Quán Mộc)

Thế Giới Hải Sản

Nếu nhóm bạn yêu thích hải sản tươi sống, muốn một buổi tiệc ăn uống “sang chỉ vừa phải”, Thế Giới Hải Sản là địa chỉ đáng cân nhắc. Chuỗi nhà hàng này có uy tín có nhiều chi nhánh với thực đơn đa dạng, không gian nhà hàng nhiều chi nhánh nên bạn có thể chọn chi nhánh gần nhóm mình để thuận tiện di chuyển.

Nhà hàng BBQ

Nếu nhóm thích phong cách BBQ / nướng – lẩu theo kiểu Hàn Quốc, thì những nhà hàng như Yukssam BBQ, Gri Gri, Gogi... là gợi ý đáng thử. Không gian tương đối rộng, decor bắt mắt, số món đa dạng, phù hợp nhóm thích ẩm thực mạnh mẽ, vừa trò chuyện vừa nhâm nhi đồ nướng.

Các nhà hàng nướng là một trong những địa điểm phù hợp để liên hoan 20/10. (Ảnh: Yukssam BBQ)

Buffet Chef Dzung

Nếu bạn muốn mô hình buffet, nơi khách tự chọn món, thì Chef Dzung là lựa chọn tốt khi tổ chức liên hoan cho nhóm lớn. Buffet Chef Dzung luôn được nhắc tên trong danh sách các nhà hàng tiệc liên hoan tại Hà Nội.

Buffet Sen Tây Hồ

Trong danh sách các nhà hàng tổ chức sự kiện tại Hà Nội, Buffet Sen Tây Hồ được nhắc đến cùng các tên như Buffet Sen Việt, Maison Steak... Với mô hình buffet, phù hợp nhóm lớn, phục vụ món đa dạng, dễ di chuyển nếu bạn chọn chi nhánh gần nhóm mình.

Trixie Cafe&Lounge

Trixie 165 Thái Hà hiện là cái tên quen thuộc trong danh sách các nhà hàng, café tổ chức liên hoan, tiệc nhỏ tại Hà Nội. Với không gian vừa phải, decor dễ thương, linh hoạt trong việc sắp đặt bàn ghế, Trixie phù hợp nhóm từ 20 đến 60 người. Nếu bạn muốn vừa có không gian để chụp ảnh, có giao lưu nhỏ hoặc phát biểu, đây là lựa chọn dễ tiếp cận và dễ thực hiện.

Phòng trà nhạc sống Trixie phù hợp tổ chức các sự kiện.

Các quán nhậu

Nếu muốn không khí vui vẻ, thoải mái hơn cho buổi liên hoan 20/10, giới trẻ Hà Nội có thể chọn những quán nhậu phong cách tự do như chuỗi Quán Nhậu Tự Do (Lê Đức Thọ, Khúc Thừa Dụ, Láng Thượng, Lê Đại Hành), nơi có không gian mở, món ăn đa dạng, giá hợp lý và thường hỗ trợ âm thanh, phòng riêng cho nhóm.

Ngoài ra, Bia Hải Xồm, Lẩu Đức Trọc, hay Quán Xưa cũng là lựa chọn quen thuộc với không khí sôi nổi, menu phong phú và phục vụ đến tối muộn, rất phù hợp cho những buổi tụ tập nhẹ nhàng, vui vẻ mừng ngày 20/10.

Những lưu ý khi chọn địa điểm liên hoan dịp 20/10

- Quy mô nhóm & đặt chỗ sớm: Nếu nhóm bạn từ 30 người trở lên, không nên chờ sát ngày mới gọi điện. Nhiều địa điểm có hỗ trợ phòng lớn hoặc sảnh riêng nhưng cần được đặt trước.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Nếu bạn dự định có phát biểu, hát karaoke, chơi trò chơi, ưu tiên chọn nơi hỗ trợ âm thanh, sân khấu, michoặc chấp nhận mang thiết bị mini nhưng hỏi trước để tránh “quán không có chỗ lắp mic”.

- Menu linh hoạt & món chay: Nhóm có người ăn chay hoặc ăn nhẹ, nên chọn nơi có món chay hoặc thực đơn đa dạng.

- Không gian & decor: Với dịp 20/10, người tham dự thường thích chụp ảnh lưu niệm, ưu tiên nơi có góc đẹp, ánh sáng tốt hoặc bạn nên mang thêm đèn, hoa, backdrop nhẹ để trang trí.

- Vị trí di chuyển thuận tiện: Nếu các thành viên ở nhiều địa điểm khác nhau thì nên chọn điểm trung tâm hoặc chi nhánh gần nhất

- Phụ phí dịp lễ: Dịp 20/10 có thể nhà hàng áp dụng phụ thu trang trí, phụ thu dịch vụ, khi đặt chỗ hãy yêu cầu bảng giá chi tiết như giá theo món, phí phục vụ, phí trang trí, giờ sử dụng phòng tiệc.