Vì sao Lưu Diệc Phi từng bị gắn với danh xưng 'thuốc độc phòng vé'?

(VTC News) -

Sở hữu danh tiếng lớn cùng biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Vì lẽ đó, cô có cơ hội tham gia nhiều dự án lớn, hợp tác với những ngôi sao Hollywood.

Nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng Lưu Diệc Phi lại không gặp may khi đóng phim điện ảnh. Các bộ phim do mỹ nhân đóng chính thường không có doanh thu tốt, bị khán giả chê bai. Đó cũng là lý do Lưu Diệc Phi bị nhiều khán giả gắn cho cái mác “thuốc độc phòng vé”.

Lưu Diệc Phi từng bị gắn mác “thuốc độc phòng vé”.

Tham gia làng giải trí từ năm 14 tuổi, Lưu Diệc Phi nhanh chóng nổi tiếng nhờ nhan sắc trong trẻo, đẹp không tì vết. Ở mảng phim truyền hình, người đẹp để lại dấu ấn qua các tác phẩm như Kim phấn thế gia, Thần điêu đại hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp... Tuy nhiên, khi chuyển hướng sang tấn công màn ảnh rộng, mỹ nhân họ Lưu lại không gặt hái được nhiều thành công. Các bộ phim có sự tham gia của Lưu Diệc Phi thường bị lỗ, doanh thu ảm đạm.

Khi nhắc đến Lưu Diệc Phi trên màn ảnh rộng, người ta chỉ nhớ đến nhan sắc của cô. Diễn xuất chính là điểm hạn chế lớn nhất khiến nữ diễn viên sinh năm 1987 liên tiếp thất bại ở địa hạt điện ảnh. Khán giả cho rằng phim điện ảnh thời lượng ít nên đòi hỏi diễn xuất của diễn viên nhiều hơn, đây là điều Lưu Diệc Phi còn hạn chế.

Mỹ nhân họ Lưu không thành công khi lấn sân điện ảnh.

Những bộ phim như Thông cáo tình yêu, Thiện nữ u hồn, Đổng Tước đài, Mối thù hoàng tộc... đều lỗ nặng. Đổng Tước đài có sự góp mặt của Châu Nhuận Phát cũng chỉ thu về 106 triệu NDT, trong khi số tiền đầu tư là 130 triệu NDT. Phim điện ảnh Mối thù hoàng tộc ngân sách 25 triệu USD cũng chỉ thu về số tiền ít ỏi 4,8 triệu USD.

Đáng chú ý hơn là Outcast, khi Lưu Diệc Phi đóng cùng Nicolas Cage và Hayden Christensen. Dự án ngốn hơn 200 triệu tệ (khoảng 780 tỷ đồng) nhưng chỉ kiếm về 24,33 triệu tệ (khoảng 95 tỷ đồng) khiến nhà sản xuất lỗ nặng.

Năm 2020, dự án Hoa Mộc Lan quy mô Hollywood được Disney chi đến 200 triệu USD (khoảng 5200 tỷ đồng) để đầu tư với vai chính giao cho Lưu Diệc Phi. Thậm chí, loạt siêu sao Lý Liên Kiệt, Củng Lợi và Chân Tử Đan được mời vào cũng chỉ làm nền cho mỹ nhân họ Lưu. Phim được quảng bá mạnh trên truyền thông quốc tế, nhưng tổng doanh thu kể cả phát hành trực tuyến chỉ 70 triệu USD (khoảng 1820 tỷ đồng). Đây gần như là cú chốt cho chuỗi dự án có mức đầu tư lớn nhưng hiệu quả thương mại không tương xứng của “thần tiên tỷ tỷ”.

Lưu Diệc Phi nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đóng chính “Hoa Mộc Lan”.

Trong sự nghiệp điện ảnh, phim hiếm hoi đạt doanh thu tốt của Lưu Diệc Phi là Hóa ra anh vẫn ở đây. Phim thu về số tiền 337 triệu NDT, cao gấp nhiều lần so với số tiền đầu tư ban đầu là 60 triệu NDT. Song, nhiều khán giả cho rằng phim thành công như vậy là nhờ sức hút của nam chính Ngô Diệc Phàm.

Phim liên tiếp ra mắt nhưng doanh thu chẳng như kỳ vọng khiến Lưu Diệc Phi phải mang danh “thuốc độc phòng vé”. Những dự án điện ảnh của “thần tiên tỷ tỷ” được đánh giá là có chất lượng, đầu tư lớn nhưng lại thất bại ê chề ở phòng vé. Chính vì nguyên nhân này, nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi đã lãng phí 14 năm thanh xuân để đóng điện ảnh.

Kể từ Hoa Mộc Lan đến nay, Lưu Diệc Phi không tham gia thêm bất kỳ dự án điện ảnh nào, thay vào đó tập trung trở lại với màn ảnh nhỏ.