(VTC News) -

Tối 7/9, Hồ Ngọc Hà cùng ông xã Kim Lý tham dự sự kiện của Bvlgari tại Thượng Hải, quy tụ nhiều ngôi sao châu Á như Lưu Diệc Phi, Lưu Gia Linh, Thái Y Lâm, Ngô Lỗi...

Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì bức ảnh không có Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà sau đó đăng tải hình ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi và CEO của thương hiệu. Tuy nhiên, khi Lưu Diệc Phi chia sẻ một bức ảnh khác trên trang cá nhân, khung hình chỉ còn nữ diễn viên và vị CEO, không có Hồ Ngọc Hà.

Sự khác biệt giữa hai bức ảnh nhanh chóng được bộ phận dân mạng chú ý. Một số khán giả đặt câu hỏi về lý do Hồ Ngọc Hà không có mặt trong bức ảnh được Lưu Diệc Phi đăng tải, thậm chí suy đoán nữ ca sĩ đã bị cắt khỏi khung hình.

Trước những bình luận của khán giả, Hồ Ngọc Hà có phản hồi trên trang Instagram. Nữ ca sĩ cho biết cô không quá bận tâm đến câu chuyện này. Nữ ca sĩ không thể hiện sự khó chịu trước việc mình không xuất hiện trong bức ảnh mà Lưu Diệc Phi đăng tải.

“Mình quan trọng những việc quan trọng, còn việc ấy đôi khi cũng bình thường mà, gặp 1, 2 lần là biết nhau chứ có thân nhau đâu mà đăng làm chi nè... Vui lên nào”, cô phản hồi bình luận của fan. Câu trả lời của Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Lưu Diệc Phi hiện giữ vai trò đại sứ toàn cầu của Bvlgari, trong khi Hồ Ngọc Hà là Friend of the House của thương hiệu tại Việt Nam. Tại sự kiện lần này, Lưu Diệc Phi gây chú ý với thiết kế Haute Couture của Elie Saab kết hợp trang sức Bvlgari, trong khi Hồ Ngọc Hà diện váy của Tamara Ralph cùng bộ trang sức được định giá khoảng 42 tỷ đồng.

Vì cùng xuất hiện trong hệ thống sự kiện của nhà mốt, hai người có cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh chung. Trong đoạn video được đăng tải, cả hai có tương tác khá vui vẻ, “thần tiên tỷ tỷ” nhận ra nữ ca sĩ và trò chuyện rôm rả.

Trước đó, tháng 1/2025, Hồ Ngọc Hà tham dự triển lãm Bvlgari Serpenti Infinito tại Thượng Hải. Tại đây, cô có lần đầu gặp gỡ Lưu Diệc Phi và cùng nữ diễn viên Trung Quốc xuất hiện trong những khung hình thu hút sự chú ý của khán giả.

Lưu Diệc Phi tương tác với Hồ Ngọc Hà ở sự kiện.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi, cô sớm gây chú ý với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003), từ đó xây dựng hình ảnh “thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát, khí chất cổ điển.

Hơn 20 năm hoạt động, Lưu Diệc Phi duy trì sức hút ở cả màn ảnh Hoa ngữ lẫn thị trường quốc tế. Cô từng góp mặt trong The Forbidden Kingdom, Mulan và gần đây gây chú ý với Đi đến nơi có gió, Câu chuyện Hoa Hồng. Sau tác phẩm phát sóng năm 2024, nữ diễn viên chưa công bố dự án phim mới và chủ yếu dành thời gian cho quảng cáo, sự kiện thời trang.

Bên cạnh diễn xuất, Lưu Diệc Phi có vị thế nổi bật trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Cô là đại sứ của nhiều thương hiệu quốc tế, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện xa xỉ và chiến dịch quảng bá ở Trung Quốc cũng như nước ngoài.