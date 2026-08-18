'Van Gogh Timeless' - nơi công chúng trở thành một phần của kiệt tác hội họa

(VTC News) -

Hành trình của ánh sáng qua sắc màu

Thế giới hội họa của thiên tài Vincent Van Gogh rực rỡ những gam màu. Thế nhưng, khi nhìn lại trọn vẹn cuộc đời Vincent Van Gogh, người xem nhận ra ông không vẽ màu và những sắc màu ấy cũng không họa lại những gì thu vào ánh mắt.

Ông vẽ một thế giới trong tâm tưởng, trong giấc mơ, trong những cung bậc cảm xúc đầy mãnh liệt của mình. Cả cuộc đời danh họa là hành trình mải miết đi tìm thứ ánh sáng thuần khiết nhất. Ông vẽ hành trình của ánh sáng, của sự tạo dựng ban đầu để tìm đường trở về những cảm xúc bản nguyên nhất trong chính tâm hồn mình.

Van Gogh Timeless tái hiện hành trình ánh sáng của người họa sĩ với concept “Van Gogh và ánh sáng của những nền văn minh”. Gần 4.000m2 là 13 không gian trải nghiệm được sắp đặt liền mạch. Nơi đó, mỗi màu sắc mang theo một ý niệm để dẫn dắt cảm xúc qua những cung bậc rung động nhất.

Ánh sáng đỏ - đại diện cho nguồn năng lượng sống mãnh liệt.

Bước qua cổng Gate of Isis, người thưởng ngoạn lần lượt đi qua những vùng sắc màu. Người xem được bao bọc trong vùng ánh sáng của sắc Đỏ, đại diện cho nhịp tim đầu tiên của sự sống vừa bừng nở.

Dòng chảy cảm xúc tiếp nối mượt mà sang sắc Cam, đại diện cho hơi ấm của ngọn lửa giữ con người bên nhau qua đêm đông. Rồi tất cả bừng sáng trong sắc Vàng của sự thức tỉnh, hân hoan như khoảnh khắc ta hiểu ra ý nghĩa cuộc đời. Trong khi đó, những sắc xanh lại thì thầm, vỗ về cho cảm xúc thật bình yên.

Kiệt tác Hướng Dương được tái hiện sinh động giữa không gian lấp lánh ánh vàng, tươi mới và rực rỡ của căn phòng Van Gogh’s Sun - Mặt trời Van Gogh.

Sau tất cả những rực cháy kiêu hãnh của đỏ, cam và vàng, sau cả những ham muốn, giận dữ hay kiêu hãnh của kiếp nhân sinh, hành trình dừng lại ở một khoảng lặng sâu lắng đầy đắt giá. Đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cách làm sao để một chiếc lá non có thể mọc lại trên một cành cây đã cháy.

Trải nghiệm trọn vẹn triểm lãm “immersive”

Để công chúng có thể thực sự cảm nhận được hành trình ánh sáng và khoảng lặng bình yên ấy, Van Gogh Timeless không chọn cách thể hiện của một triển lãm truyền thống. Đơn vị tổ chức Emerart cùng nhà tài trợ độc quyền ABBank đã đem đến một định nghĩa hoàn chỉnh về “Immersive Experience” - nơi công nghệ trở thành một cầu nối mới giữa nghệ thuật và công chúng.

Điểm đặc biệt của trải nghiệm không nằm đơn thuần ở việc đưa những kiệt tác lên màn hình lớn, mà ở cách nhiều lớp công nghệ được kết nối và vận hành đồng thời để mang đến sự “sống” cho tác phẩm. 3D Mapping Projection, VR, AR, LiDAR và Surround Sound... được phối hợp giúp mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài màn hình.

Đơn vị tổ chức Emerart đã đem đến một định nghĩa hoàn chỉnh về “Immersive Experience”.

Đằng sau gần 4.000m² không gian trải nghiệm của Van Gogh Timeless là hệ thống gồm 78 máy chiếu, tạo nên hơn 613 triệu điểm ảnh trong cùng một thời điểm. Toàn bộ hệ thống được vận hành bằng giải pháp Realtime Render & Playback đồng bộ đa kênh, thông qua hợp tác với Vioso, kết nối trên hạ tầng cáp quang 10Gbps.

Đáng chú ý, Vioso là tên tuổi được mệnh danh “phù thuỷ mapping”, đến từ nước Đức, hiện có mặt ở hơn 100 quốc gia và nắm giữ nhiều dự án mapping trên toàn cầu.

Để 78 máy chiếu có thể vận hành thống nhất, công nghệ Genlock và Precision Time Protocol (PTP) được sử dụng để đồng bộ toàn bộ thiết bị về cùng một nhịp thời gian thực, chính xác đến từng mili giây. Nhờ đó, hàng trăm triệu điểm ảnh được chuyển động liền mạch, hạn chế tối đa hiện tượng giật hình hay lệch nhịp trong quá trình trình chiếu.

Bên cạnh đó, thiết kế âm thanh được xây dựng riêng cho từng phân cảnh, kết hợp các dải sóng âm Solfeggio 432Hz và 528Hz cùng hương thơm dịu nhẹ, tạo nên một hành trình đa giác quan xuyên suốt 13 phân khu.

Bên cạnh sự đầu tư bài bản về tiềm lực, công nghệ lẫn giải pháp kỹ thuật của Emerart, sự đồng hành của ABBank thể hiện góc nhìn của Ngân hàng về việc đưa những giá trị nghệ thuật vượt thời gian đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ của công nghệ và đời sống đương đại.

Đây cũng là cách ABBank hiện thực hóa triết lý “Kiến tạo hạnh phúc” - không chỉ tạo ra những giá trị trong lĩnh vực tài chính, mà còn góp phần mở ra những trải nghiệm văn hóa và tinh thần cho cộng đồng.

Mua vé và trải nghiệm Van Gogh Timeless cùng quà tặng đặc quyền một cách dễ dàng qua 2 cách:

Cách 1: Mua vé tiện lợi trên App ABBank: Tại đây

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