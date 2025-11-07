Vạch trần thủ đoạn tinh vi của tài xế taxi gài ma túy hãm hại đồng nghiệp

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị làm rõ vụ việc tài xế taxi gài ma túy vào xe đồng nghiệp rồi báo công an.

Trước đó, ngày 16/10, PC04 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra xe taxi của anh Lê Ngọc Thông (57 tuổi) trước tòa nhà Landmark 81 (phường Thạnh Mỹ Tây) và phát hiện một gói ma túy.

Phan Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan điều tra xác định anh Thông bị gài bẫy. Kẻ chủ mưu được xác định là Phan Hùng Quân (32 tuổi, trú phường Phú Nhuận), cũng là tài xế taxi công nghệ.

Quân và anh Thông quen biết từ năm 2022 và sau đó phát sinh mâu thuẫn cá nhân, nên Quân nuôi ý định trả thù.

Theo điều tra, cuối tháng 2/2025, Quân chở một nữ hành khách từ Đồng Nai về chung cư Diamond Riverside (Quận 8 cũ) và phát hiện khách để quên một gói nylon chứa nhiều viên ma túy. Quân không vứt bỏ mà cất giấu, nảy sinh ý định dùng số ma túy này để hãm hại anh Thông.

Từ đầu tháng 3/2025, Quân bắt đầu theo dõi, âm thầm dùng ứng dụng (app) định vị Gotrack365 để giám sát hành trình xe của anh Thông.

Ngày 22/3, Quân gọi điện cho Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi, cùng trú tỉnh Lâm Đồng). Quân bịa chuyện rằng mình đang phối hợp với "anh em PC04" để điều tra anh Thông, và rủ cả hai tham gia gài ma túy vào xe mục tiêu. Quân hứa trả tiền đi lại và sẽ có "bồi dưỡng" từ "PC04" sau khi xong việc. Tuyết và Thanh đã đồng ý.

Chiều 26/3, sau khi Tuyết và Thanh đến TP.HCM, Quân chở cả hai đến gần nơi anh Thông đậu xe (khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất). Tuyết và Thanh đã lẻn đến, gài thành công gói ma túy vào một chiếc hộp cạnh ghế tài xế của xe anh Thông.

Đáng chú ý, từ tháng 4 đến tháng 9, Quân tiếp tục theo dõi nhưng không tố giác ngay. Lý do là Quân biết các đơn vị công an đang trong quá trình sáp nhập tổ chức mới (không còn cấp quận, huyện và sáp nhập phường, xã) nên hắn chờ đợi.

Đến ngày 16/10, khi xác định anh Thông đang đậu xe tại Landmark 81, Quân đã gọi đường dây nóng của Công an, tố giác anh Thông tàng trữ ma túy, đồng thời chỉ rõ vị trí cất giấu trên xe.

Sau khi PC04 và Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra, phát hiện ma túy đúng như tin báo, cơ quan điều tra đã mời anh Thông, Quân, Tuyết và Thanh về làm việc.

Ban đầu, Quân quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã buộc Quân phải thừa nhận toàn bộ hành vi lập mưu, tổ chức gài ma túy và vu khống anh Thông.

Hiện, Công an TP.HCM hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh về các hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”.