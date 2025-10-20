Bắt gã đàn ông vận chuyển 18.000 viên ma tuý ở khu biên giới Việt Lào

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý Nguyễn Ngọc Lân (SN 1972, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp tại khu biên giới Việt - Lào.

Theo đó, lúc 11h20, ngày 16/10, tại xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) Phòng Nghiệp vụ, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị), Công an xã Lìa, tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt giữ Nguyễn Ngọc Lân có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Nguyễn Ngọc Lân cùng tang vật của vụ án. (Ảnh: BPQT)

Tang vật thu giữ gồm 1 bao tải chứa 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Thuận tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ pháp lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cũng phát hiện, bắt giữ 2 người Lào chở nửa tấn ma tuý từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn từ Lào về Việt Nam nên xác lập chuyên án đấu tranh, ngăn chặn mang bí số QT925.3.

Ban chuyên án xác định 2 phương án, triển khai 12 tổ công tác cùng 120 cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ phương tiện, vũ khí để thực hiện nhiệm vụ. Lúc 16h ngày 5/10, tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt 2 người Lào, thu giữ 500kg ma túy các loại và một số tang vật khác được vận chuyển trên 2 xe đầu kéo.