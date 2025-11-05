Công an TP.HCM 'đến từng nhà, rà từng xe' để làm sạch thông tin đăng ký xe

(VTC News) -

Theo Công an TP.HCM, đơn vị đang triển khai tổng rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký toàn bộ phương tiện trên địa bàn, đồng thời số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký xe.

Hiện TP.HCM có hơn 12 triệu phương tiện cần được rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu. Việc chuẩn hóa, số hóa hồ sơ đăng ký xe được xem là nhiệm vụ cấp bách, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an các xã, phường triển khai công tác rà soát dữ liệu theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống” - nghĩa là dữ liệu phải chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và có khả năng cập nhật, vận hành liên tục trong môi trường điện tử.

Công an TP.HCM đến từng nhà để rà soát, đối chiếu, thu thập thông tin xe và chủ xe. (Ảnh: CACC)

Phương án thực hiện là công an các xã, phường, đặc khu đối chiếu dữ liệu giữa hệ thống đăng ký, quản lý xe và thông tin thực tế về xe đang lưu hành. Lực lượng công an đến từng hộ dân, từng khu dân cư, khu nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin. Đồng thời hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe.

Đến nay đã rà soát, thu thập dữ liệu được trên 205.000 xe.

Song song với tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe là số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký. Hiện Công an TP.HCM đã số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe. Những hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm được chuyển sang dữ liệu điện tử, gắn mã định danh chủ sở hữu và xe, phục vụ tra cứu, cập nhật và chia sẻ thông tin với các cơ quan như đăng kiểm, thuế, bảo hiểm, ngân hàng... Đồng thời phục vụ quản lý, xử lý vi phạm, điều tra nhanh chóng khi cần thiết.

Cũng theo Công an TP.HCM, trong quá trình rà soát, làm sạch dữ liệu, cơ quan chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp xe có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú; chủ xe thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe, hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu “rác”; những trường hợp có sai sót, trùng lặp, hoặc chưa được định danh chính xác sẽ được ghi nhận để điều chỉnh, cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Công an cấp xã đến nhà người dân để thu thập thông tin còn thiếu liên quan đến xe, chủ xe để bổ sung, cập nhật)

Để tránh những rủi ro về pháp lý, công an yêu cầu chủ xe đã chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi, sang tên theo quy định, nên đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin cho cơ quan đăng ký xe, hoặc thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Đối với người đang sử dụng xe đã mua xe qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe...

Cùng với đó, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng xe cơ giới, hiện nay TP.HCM có hàng triệu xe mô tô, ô tô đang lưu hành khiến hệ thống dữ liệu đăng ký trở nên khổng lồ, phức tạp.